Hasil Fulham vs Man United: Setan Merah belum Pernah Menang Musim Ini

Pelatih Manchester United Ruben Amorim(Instagram/Manchesterunited)

Manchester United kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Fulham, di Stadion Craven Cottage, pada pekan kedua Liga Primer Inggris, Minggu (24/8). Laga Fulham vs Man United berakhir dengan skor 1-1.

Man Utd sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz di menit ke-58, namun keunggulan itu tak bertahan lama karena Emile Smith Rowe berhasil menyamakan kedudukan untuk Fulham pada menit ke-73.

Dengan hasil ini, Manchester United baru mengumpulkan satu poin dari dua laga dan berada di posisi ke-16 klasemen sementara. Sementara itu, Fulham duduk di peringkat 13 dengan dua poin.

Dari sisi statistik, Fulham tampil lebih dominan dengan 51,5 persen penguasaan bola serta menciptakan 13 peluang, empat di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal laga MU tampil agresif. Peluang pertama datang lewat tendangan Bruno Fernandes, namun masih bisa diamankan kiper Bernd Leno. Setan Merah sempat mendapat kesempatan emas ketika wasit menghadiahkan penalti setelah Mason Mount dilanggar Calvin Bassey. Sayangnya, eksekusi Fernandes di menit ke-38 melambung di atas mistar.

Gol baru tercipta di babak kedua, saat Rodrigo Muniz melakukan gol bunuh diri setelah menyambut sundulan Lenny Yoro, membuat MU unggul 1-0. Akan tetapi, Fulham segera merespons. Kerja sama Alex Iwobi dan Smith Rowe menghasilkan gol penyeimbang di menit ke-73.

Kedua tim terus berupaya mencari gol tambahan di sisa laga, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tidak berubah. (E-3)