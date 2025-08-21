Fulham Berencana Datangkan Raheem Sterling dari Chelsea

Penyerang Chelsea Raheem Sterling(AFP/Oli SCARFF)

FULHAM tengah mempertimbangkan untuk memboyong penyerang sayap Raheem Sterling dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea di bursa transfer pemain musim panas ini.

Sky Sports, Rabu (20/8), melaporkan meskipun begitu kesepakatan antara Fulham dan Chelsea untuk Sterling tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini.

Peluang Fulham mendatangkan Sterling terbuka lebar karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjadi satu di antara pemain yang ingin dilepas Chelsea.

Sterling sudah tidak berlatih bersama tim utama Chelsea dan ia juga tidak masuk dalam skuad The Blues ketika menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA, Juli lalu.

Pemain berusia 30 tahun tersebut didatangkan Chelsea dari Manchester City pada musim panas 2022 dan masih memiliki kontrak dua tahun

bersama The Blues.

Chelsea diperkirakan tidak akan mematok harga tinggi untuk Sterling.

Pada musim 2024/2025, Sterling tidak bermain untuk Chelsea karena selama semusim penuh dipinjamkan ke Arsenal dan tampil dalam 28 pertandingan guna menyumbangkan satu gol dan lima assist.

Ketika membela Chelsea, Sterling tampil dalam 81 pertandingan dan menyumbangkan 19 gol serta 15 assist.

Sterling mengawali karier profesional bersama Liverpool dan tampil dalam 129 pertandingan dengan torehan 23 gol dan 18 assist.

Selanjutnya, ia bergabung bersama Manchester City guna mempersembahkan 131 gol dan 86 assist dari 339 laga.

Bersama Manchester City, Sterling merasakan empat gelar juara Liga Primer Inggris, satu trofi Piala FA, lima Piala Liga, dan satu Community Shield. (Ant/Z-1)