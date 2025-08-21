Newcastle United Tawarkan Rp768 Miliar untuk Boyong Yoane Wissa dari Brentford

Penyerang Brentford Yoane Wissa(AFP/JUSTIN TALLIS)

NEWCASTLE United mengajukan penawaran sebesar 35 juta pound sterling (Rp768 miliar) untuk memboyong penyerang Yoane Wissa dari sesama klub Liga Primer Inggris Brentford.

Mengutip Sky Sports, Kamis (21/8), The Magpies mengajukan penawaran setelah melakukan pembicaraan bersama Brentford pada Rabu (20/8) waktu setempat.

Ini penawaran kedua yang diajukan Newcastle United untuk mendatangkan Wissa setelah tawaran pertama sebesar 25 juta pound sterling (Rp550 miliar) ditolak Brentford.

Baca juga : Newcastle United Siap Ajukan Penawaran Kedua untuk Yoane Wissa

Brentford, kali ini, diperkirakan akan menerima tawaran Newcastle United karena mereka mematok nilai transfer pemain berkebangsaan Kongo itu sebesar 30-40 juta pound sterling (Rp660 - 880 miliar).

Setelah penawaran itu diterima, Newcastle United tidak akan menemukan kendala karena sejak beberapa waktu lalu mereka sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Wissa.

Newcastle United menjadikan Wissa incarannya setelah kalah bersaing dari Liverpool untuk mendapatkan Hugo Ekitike.

Baca juga : Brentford Tolak Tawaran Newcastle United untuk Yoane Wissa

Sebenarnya Brentford enggan melepas Wissa, terlebih mereka baru saja menjual Bryan Mbeumo ke Manchester United.

Pada musim 2024/2025, pemain berusia 28 tahun itu tampil dalam 39 pertandingan untuk mencetak 20 gol dan lima assist.

Wissa tidak terlibat ketika Brentford kalah 1-3 dari Nottingham Forest di laga pembuka Liga Primer Inggris. (Ant/Z-1)