Liverpool Raup Keuntungan 200 Juta Pound Sterling dari Penjualan Pemain

Gelandang muda Liverpool Ben Doak yang musim ini dijual ke Bournemouth.(AFP/OLI SCARFF )

LIVERPOOL meraup keuntungan hingga 200 juta pound sterling dari hasil penjualan pemain selama bursa transfer musim panas ini setelah Ben Doak menyelesaikan kepindahan ke Bournemouth.

Penjualan Doak menambah daftar pemain yang telah dilepas Liverpool musim panas ini setelah Luis Diaz, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher, dan Jarell Quansah.

Total pendapatan dari penjualan itu menjadi salah satu penyeimbang belanja transfer yang melampaui 300 juta pound.

Pemain muda berusia 19 tahun, Ben Doak, baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan The Cherries dalam kesepakatan senilai 25 juta pound.

Mengutip ESPN, Doak direkrut Liverpool dari Celtic pada 2022 dengan biaya transfer sekitar 600 ribu pound sterling.

Dalam dua tahun pertamanya di Anfield, Doak tampil dalam 10 laga sebelum dipinjamkan ke klub Divisi Championship, Middlesbrough, musim lalu. Di sana, ia mencetak tiga gol dari 24 pertandingan.

Belanja besar Liverpool belum berhenti. Klub asuhan Arne Slot itu masih menunjukkan minat kepada bek Crystal Palace, Marc Guehi, serta penyerang Newcastle United, Alexander Isak.

Jika keduanya berhasil didatangkan, total pengeluaran Liverpool diperkirakan bertambah hingga 150 juta pound lagi.

Sementara itu, pergerakan keluar dari Anfield belum selesai. Bek kiri Kostas Tsimikas, yang kini menjadi pilihan ketiga setelah kedatangan Milos Kerkez, tidak masuk skuad saat Liverpool saat mengalahkan Bournemouth, Sabtu (16/8) dini hari lalu. Ia santer dikaitkan dengan Nottingham Forest.

Gelandang muda Harvey Elliott juga tengah dalam pembicaraan dengan RB Leipzig. Klub Bundesliga tersebut berpotensi membuat langkah resmi setelah masa depan Xavi Simons jelas.

West Ham United juga disebut tertarik pada pemain timnas U-21 Inggris itu, namun opsi bermain di Jerman dinilai lebih menarik untuk perkembangan karier Elliott. (Ant/Z-1)