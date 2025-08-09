Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sah, Jay Idzes Resmi Pindah ke Sassuolo

Dhika Kusuma Winata
09/8/2025 22:22
Sah, Jay Idzes Resmi Pindah ke Sassuolo
Jay Idzes(instagram @sassuolocalcio)

SPEKULASI masa depan bek timnas Indonesia, Jay Idzes, akhirnya terjawab. Pemain berusia 25 tahun itu resmi bergabung dengan klub promosi Serie A, Sassuolo.

Klub yang bermarkas di Emilia-Romagna itu memperkenalkan Idzes sebagai rekrutan anyar pada Sabtu (9/8). Dia menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029.

Sebelumnya, masa depan Idzes menjadi sorotan setelah Venezia terdegradasi dari Serie A musim lalu. Sejumlah klub papan atas Italia dikabarkan berminat merekrut sang kapten tim Garuda.

Baca juga : Resmi! Jay Idzes Gabung Sassuolo, Akhiri Saga Transfer yang Panjang

Torino sempat berada di posisi terdepan. Idzes bahkan absen dari pramusim Venezia demi mempersiapkan kepindahannya ke klub tersebut.

Idzes sempat dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Torino. Namun, Sassuolo justru berhasil menyalip di detik terakhir dan memenangi persaingan.

Menurut laporan jurnalis Italia Nicolo Schira, Sassuolo akan memberi gaji 1,1 juta euro per tahun atau sekitar Rp20 miliar.

Sassoulo dikabarkan mengeluarkan dana 8 juta euro (sekitar Rp150 miliar) plus bonus untuk memboyong Idzes dari Venezia. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved