Sah, Jay Idzes Resmi Pindah ke Sassuolo

SPEKULASI masa depan bek timnas Indonesia, Jay Idzes, akhirnya terjawab. Pemain berusia 25 tahun itu resmi bergabung dengan klub promosi Serie A, Sassuolo.

Klub yang bermarkas di Emilia-Romagna itu memperkenalkan Idzes sebagai rekrutan anyar pada Sabtu (9/8). Dia menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029.

Sebelumnya, masa depan Idzes menjadi sorotan setelah Venezia terdegradasi dari Serie A musim lalu. Sejumlah klub papan atas Italia dikabarkan berminat merekrut sang kapten tim Garuda.

Torino sempat berada di posisi terdepan. Idzes bahkan absen dari pramusim Venezia demi mempersiapkan kepindahannya ke klub tersebut.

Idzes sempat dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Torino. Namun, Sassuolo justru berhasil menyalip di detik terakhir dan memenangi persaingan.

Menurut laporan jurnalis Italia Nicolo Schira, Sassuolo akan memberi gaji 1,1 juta euro per tahun atau sekitar Rp20 miliar.

Sassoulo dikabarkan mengeluarkan dana 8 juta euro (sekitar Rp150 miliar) plus bonus untuk memboyong Idzes dari Venezia. (P-4)