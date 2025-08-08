Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Thalatie K Yani
08/8/2025 08:14
Resmi! Jay Idzes Gabung Sassuolo, Akhiri Saga Transfer yang Panjang
Jay Idzes akhirnya resmi berlabuh ke Sassuolo dengan nilai transfer sebesar €8 juta.(Media Sosial X)

SASSUOLO akhirnya memenangkan perebutan bek tim nasional Indonesia, Jay Idzes. Pemain yang sebelumnya memperkuat Venezia ini resmi bergabung dengan klub promosi Serie A tersebut dalam transfer yang juga melibatkan Fali Candé.

Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi seputar masa depan Idzes yang sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub Italia, termasuk Torino. Sassuolo berhasil menyalip Torino di menit-menit akhir dan memastikan kesepakatan rampung.

Total nilai transfer kedua pemain mencapai €11 juta plus bonus, dengan potensi naik hingga €12 juta jika Sassuolo berhasil bertahan di Serie A musim depan. Dari jumlah tersebut, Jay Idzes dikabarkan dihargai sebesar €8 juta.

Kepindahan ini menjadi langkah besar bagi karier Jay Idzes, yang kini siap menghadapi tantangan baru bersama tim barunya di kasta tertinggi sepak bola Italia. (Z-2)



Editor : Thalatie Yani
