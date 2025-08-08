Resmi! Jay Idzes Gabung Sassuolo, Akhiri Saga Transfer yang Panjang

Headline
SASSUOLO akhirnya memenangkan perebutan bek tim nasional Indonesia, Jay Idzes. Pemain yang sebelumnya memperkuat Venezia ini resmi bergabung dengan klub promosi Serie A tersebut dalam transfer yang juga melibatkan Fali Candé.
Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi seputar masa depan Idzes yang sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub Italia, termasuk Torino. Sassuolo berhasil menyalip Torino di menit-menit akhir dan memastikan kesepakatan rampung.
Total nilai transfer kedua pemain mencapai €11 juta plus bonus, dengan potensi naik hingga €12 juta jika Sassuolo berhasil bertahan di Serie A musim depan. Dari jumlah tersebut, Jay Idzes dikabarkan dihargai sebesar €8 juta.
Kepindahan ini menjadi langkah besar bagi karier Jay Idzes, yang kini siap menghadapi tantangan baru bersama tim barunya di kasta tertinggi sepak bola Italia. (Z-2)
AC Milan melaju ke perempat final Coppa Italia usai membukukan kemenangan telak 6-1 atas Sassuolo di laga 16 besar, Rabu (4/12) dini hari WIB.
Kiper utama Inter Milan, Yann Sommer tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut. Penggantinya adalah kiper keturunan Indonesia, Emil Audero.
Gol Armand Lauriente pada menit 20 membuat Sassuolo meraih kemenangan pertama mereka dalam tujuh laga.
Fiorentina terus menjaga asa lolos ke kompetisi Eropa musim depan setelah mengalahkan Sassuolo dengan skor 5-1 pada pekan ke-34 Liga Italia Serie A, Senin (29/4) dini hari WIB.
Noah Okafor menyelamatkan AC Milan dari kekalahan lewat golnya di menit 84 dalam laga di Reggio Emilia.
Villarreal resmi merekrut gelandang Thomas Partey dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Arsenal berakhir.
Manchester United mengamankan kesepakatan senilai £74 juta untuk merekrut striker RB Leipzig, Benjamin Sesko.
Chelsea resmi merekrut bek muda Ajax, Jorrel Hato, dengan nilai kontrak £37 juta untuk tujuh tahun.
BAYERN Munich dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk memboyong winger asal Kolombia, Luis Diaz, dengan nilai transfer mencapai £65,5 juta atau setara Rp1,5 triliun.
Al Hilal menggoda penyerang Newcastle United, Alexander Isak, dengan tawaran mencengangkan sebesar £600.000 per pekan.
