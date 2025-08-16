Kingsley Coman Resmi Tinggalkan Bayern Muenchen, Gabung Al-Nassr Hingga 2028

Kingsley Coman, resmi berpisah dengan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr.(Media Sosial X)

PEMAIN sayap asal Prancis, Kingsley Coman, resmi berpisah dengan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr. Kepindahan ini diumumkan klub pada Sabtu (16/8) melalui akun resmi X, dengan kontrak yang berlaku hingga 2028.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Al-Nassr menebus Coman dengan biaya 30 juta euro (sekitar Rp567 miliar). Transfer ini menjadi langkah strategis klub dalam memperkuat skuad untuk musim 2025/26.

Coman bergabung dengan Bayern pada 2015 dari Juventus, awalnya dengan status pinjaman sebelum dipermanenkan pada 2017. Selama hampir satu dekade di Allianz Arena, ia mencatat lebih dari 200 penampilan dan menjadi bagian penting dari berbagai gelar yang diraih klub. Momen puncaknya adalah gol tunggal yang membawa Bayern menjuarai Liga Champions 2020 melawan Paris Saint-Germain (PSG).

Namun, cedera berulang dan persaingan ketat di lini depan membuat menit bermain Coman menurun dalam beberapa musim terakhir. Di Al-Nassr, ia diharapkan kembali tampil maksimal dengan mengandalkan kecepatan, kemampuan dribel, dan teknik yang mumpuni.

Kehadirannya akan melengkapi lini serang Al-Nassr yang sudah diperkuat bintang-bintang seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Wesley Teixeira, membentuk barisan ofensif yang berpotensi menjadi salah satu yang paling menakutkan di dunia sepak bola. (ANT/Z-2)