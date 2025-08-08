Bayern Muenchen vs Tottenham: Bayern Muenchen Bungkam Tottenham 4-0 di Laga Uji Coba

Bayern Muenchen tampil dominan dan menundukkan Tottenham Hotspur 4-0 dalam laga persahabatan. Harry Kane cetak gol pembuka ke gawang mantan timnya.(Media Sosial X)

BAYERN Muenchen tampil dominan saat menggilas Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-0 dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Allianz Arena, Muenchen.

Empat gol kemenangan Die Roten dicetak Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl, dan Jonah Kusi-Asare. Bayern juga menunjukkan superioritasnya lewat penguasaan bola 58% dan total 26 tembakan, delapan di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Gol pembuka dicetak Harry Kane pada menit ke-12, memanfaatkan umpan tendangan bebas Michael Olise. Bayern sebetulnya punya peluang untuk menggandakan keunggulan lewat penalti usai pelanggaran Palhinha terhadap Josip Stanisic, namun Kane gagal menuntaskan eksekusinya setelah bola melambung di atas mistar.

Baca juga : Flamengo vs Bayern: Bayern Munich Bungkam Flamengo 4-2 di Piala Dunia Antarklub

Tottenham sempat mengancam melalui sepakan Richarlison, namun mampu diamankan kiper Bayern, Manuel Neuer. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Bayern tak mengendurkan tekanan. Kingsley Coman menggandakan keunggulan pada menit ke-61 setelah menerima umpan dari Konrad Laimer. Tiga belas menit berselang, giliran Lennart Karl mencatatkan namanya di papan skor lewat assist dari David Santos Daiber.

Menjelang akhir laga, Jonah Kusi-Asare memastikan kemenangan Bayern menjadi 4-0 lewat tendangan yang gagal dihalau kiper Tottenham, Guglielmo Vicario.

Meski sempat berupaya memperkecil ketertinggalan, The Lilywhites tak mampu mencetak gol hingga peluit akhir dibunyikan.

Selanjutnya, Bayern Muenchen dijadwalkan menghadapi Grasshoppers (Swiss) dalam laga uji coba pada Selasa (12/8). Sementara Tottenham akan bertemu Paris Saint-Germain dalam laga Piala Super UEFA 2025 pada Kamis (14/8). (Ant/Z-2)