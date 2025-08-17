Kane dan Diaz Bantu Bayern Angkat Piala Super Jerman

Bayern Muenchen.(AFP/THOMAS KIENZLE)

BAYERN Muenchen sukses meraih Piala Super Jerman ke-10 setelah mengalahkan Stuttgart 2-1, pada Minggu (17/8). Harry Kane dan rekrutan anyar Luis Diaz menjadi penentu kemenangan.

Kane membuka keunggulan Muenchen pada menit ke-18 setelah menerima umpan Michael Olise. Dalam posisi tidak seimbang, penyerang Inggris itu melepaskan tembakan rendah yang bersarang di sudut gawang. Gol tersebut menjadi torehan ke-86 dalam 97 penampilannya bersama Muenchen.

Didukung 60 ribu pendukung tuan rumah, Stuttgart terus menekan di babak kedua laga VfB vs Bayern. Namun Muenchen mampu memanfaatkan serangan balik pada menit ke-77.

Baca juga : Bayern Muenchen vs Tottenham: Kompany Puji Performa Bayern Usai Bungkam Tottenham 4-0

Umpan Serge Gnabry disambut sundulan Diaz dari jarak dekat untuk menggandakan skor. Gol tersebut disambut selebrasi khas video game ala mendiang Diogo Jota, mantan rekan setim Diaz di Liverpool yang meninggal akibat kecelakaan mobil Juli lalu.

Stuttgart hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Jamie Leweling pada masa tambahan waktu. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai dan memastikan gelar perdana musim ini untuk Muenchen.

Kemenangan itu juga menambah koleksi trofi Kane yang musim lalu menuntaskan penantian panjang dengan meraih gelar Bundesliga pertamanya.

Baca juga : Bayern Muenchen vs Tottenham: Bayern Muenchen Bungkam Tottenham 4-0 di Laga Uji Coba

Kapten Muenchen, Joshua Kimmich, menegaskan kemenangan tersebut penting sebagai modal awal musim.

"Kami ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kami ada di sini. Kemenangan dan gelar bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, kita harus menghargainya," ujar Kimmich dikutip dari AFP.

Laga ini turut diwarnai spekulasi transfer striker Jerman, Nick Woltemade. Stuttgart disebut menolak beberapa tawaran Muenchen, dan CEO Alexander Wehrle kembali menegaskan sebelum pertandingan bahwa pemain tersebut tidak akan dilepas. Meski demikian, Woltemade tetap menjadi sorotan di lapangan, namun mampu dikunci pertahanan Muenchen.

Muenchen akan membuka Bundesliga dengan menjamu RB Leipzig pada Sabtu (23/8), sementara Stuttgart bertandang ke markas Union Berlin sehari setelahnya. (I-3)