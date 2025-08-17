Kane dan Diaz Bantu Bayern Angkat Piala Super Jerman

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BAYERN Muenchen sukses meraih Piala Super Jerman ke-10 setelah mengalahkan Stuttgart 2-1, pada Minggu (17/8). Harry Kane dan rekrutan anyar Luis Diaz menjadi penentu kemenangan.
Kane membuka keunggulan Muenchen pada menit ke-18 setelah menerima umpan Michael Olise. Dalam posisi tidak seimbang, penyerang Inggris itu melepaskan tembakan rendah yang bersarang di sudut gawang. Gol tersebut menjadi torehan ke-86 dalam 97 penampilannya bersama Muenchen.
Didukung 60 ribu pendukung tuan rumah, Stuttgart terus menekan di babak kedua laga VfB vs Bayern. Namun Muenchen mampu memanfaatkan serangan balik pada menit ke-77.
Umpan Serge Gnabry disambut sundulan Diaz dari jarak dekat untuk menggandakan skor. Gol tersebut disambut selebrasi khas video game ala mendiang Diogo Jota, mantan rekan setim Diaz di Liverpool yang meninggal akibat kecelakaan mobil Juli lalu.
Stuttgart hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Jamie Leweling pada masa tambahan waktu. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai dan memastikan gelar perdana musim ini untuk Muenchen.
Kemenangan itu juga menambah koleksi trofi Kane yang musim lalu menuntaskan penantian panjang dengan meraih gelar Bundesliga pertamanya.
Kapten Muenchen, Joshua Kimmich, menegaskan kemenangan tersebut penting sebagai modal awal musim.
"Kami ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kami ada di sini. Kemenangan dan gelar bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, kita harus menghargainya," ujar Kimmich dikutip dari AFP.
Laga ini turut diwarnai spekulasi transfer striker Jerman, Nick Woltemade. Stuttgart disebut menolak beberapa tawaran Muenchen, dan CEO Alexander Wehrle kembali menegaskan sebelum pertandingan bahwa pemain tersebut tidak akan dilepas. Meski demikian, Woltemade tetap menjadi sorotan di lapangan, namun mampu dikunci pertahanan Muenchen.
Muenchen akan membuka Bundesliga dengan menjamu RB Leipzig pada Sabtu (23/8), sementara Stuttgart bertandang ke markas Union Berlin sehari setelahnya. (I-3)
Kingsley Coman, resmi berpisah dengan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr.
Pelatih Vincent Kompany mengapresiasi kemenangan Bayern Muenchen atas Tottenham Hotspur 4-0 dalam laga uji coba.
Bayern Muenchen tampil dominan dan menundukkan Tottenham Hotspur 4-0 dalam laga persahabatan. Harry Kane cetak gol pembuka ke gawang mantan timnya.
Mueller, yang kini berusia 35 tahun, dikontrak hingga akhir musim 2025 dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.
Aleksandar Pavlovic tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi musim lalu dan menjadi bagian penting dalam keberhasilan Bayern Muenchen menjuarai Bundesliga.
Heidenheim meraih kemenangan tipis saat bertandang ke markas Stuttgart pada pekan ke-31 Liga Jerman di Stadion MHPArena, Stuttgart, Sabtu (26/4) dini hari WIB.
KLUB Bayern Muenchen berjaya di puncak klasemen setelah menekuk VfB Stuttgart dengan skor 3-1 pada pekan ke-24 Bundesliga atau Liga Jerman di Stadion Mercedes-Benz Arena, Muenchen,
Gol Endrick tercipta melalui tendangan dari jarak hampir 23 meter yang kemudian menuai pujian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved