Thomas Mueller Sah ke MLS Gabung Vancouver Whitecaps

Thomas Mueller.(AFP/RONNY HARTMANN)

EKS pemain Bayern Muenchen Thomas Mueller resmi menandatangani kontrak dengan klub Major League Soccer (MLS), Vancouver Whitecaps. Kepastian itu diumumkan oleh pihak klub asal Kanada tersebut pada Rabu waktu setempat.

Mueller, yang kini berusia 35 tahun, dikontrak hingga akhir musim 2025 dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Langkah itu menandai babak baru dalam perjalanan karier Mueller setelah resmi berpisah dari Bayern Muenchen yang telah menjadi rumahnya selama 25 tahun.

“Saya sangat antusias datang ke Vancouver untuk membantu tim ini meraih gelar juara,” ujar Mueller.

“Saya mendengar banyak hal hebat tentang kota ini, tapi yang paling penting bagi saya adalah datang untuk menang," imbuhnya.

Mueller mengaku tidak sabar bermain di hadapan para pendukung tim serta merasakan atmosfer Stadion BC Place yang menjadi kandang klub.

Mueller datang ke Whitecaps saat tim tersebut tengah berada di posisi kedua klasemen Wilayah Barat tertinggal satu poin dari San Diego yang memuncaki klasemen.

CEO Whitecaps, Axel Schuster, menyambut kedatangan Mueller dengan penuh antusiasme.

“Ia tidak hanya membawa rekam jejak kemenangan dan kecerdasan bermain yang luar biasa, tetapi juga etos kerja yang luar biasa, sesuatu yang akan meningkatkan kualitas seluruh tim," ujar Schuster.

"Thomas adalah pemimpin alami dengan semangat permainan yang menular. Ini adalah perekrutan penting bagi klub dan kepemilikan kami, sebuah momen transformasional bagi tim dan kota Vancouver. Kami bangga menyambut Thomas ke Vancouver,” imbuhnya.

Sepanjang musim 2024/2025 di Muenchen, Mueller memang lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Meski begitu, ia tetap mencatatkan 49 penampilan di semua kompetisi dan menyumbang delapan gol.

Mueller juga telah mengakhiri karier internasionalnya pada 2024. Ia dikenal luas sebagai bagian dari skuad Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014. Selama membela tim nasional, ia mengoleksi 131 caps dan mencetak 45 gol.

Sempat beredar rumor bahwa ia akan bergabung dengan Los Angeles FC, namun spekulasi itu teredam setelah Whitecaps secara resmi mengumumkan perekrutannya. (AFP/I-3)