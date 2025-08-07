Berlabuh di LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer MLS

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
LOS Angeles FC (LAFC) mengumumkan kedatangan bintang asal Korea Selatan, Son Heung-min, dengan kontrak yang memecahkan rekor transfer Major League Soccer (MLS).
"Pemain timnas Korea Selatan ini bergabung dengan LAFC setelah menjalani karier cemerlang selama 10 tahun bersama Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris," kata LAFC di laman daring mereka, Kamis (7/8).
Pemain berusia 33 tahun menghabiskan satu dekade bersama Tottenham untuk mencetak 173 gol dari 454 penampila.
Menurut laporan the Athletic, LAFC membayar biaya transfer sekitar US$26 juta (Rp425 miliar) yang melampaui rekor sebelumnya sebesar US$22 juta (Rp359 miliar) yang dibayarkan Atlanta United untuk Emmanuel Latte Lath.
Transfer ini menjadi langkah besar LAFC, yang berada di posisi keenam di Wilayah Barat MLS dengan catatan menang kalah dan seri 10-6-6, untuk memperkuat lini serang mereka menjelang babak playoff Piala MLS.
Pengumuman tersebut juga menyoroti dampak Son di dalam dan di luar lapangan. Los Angeles memiliki penduduk keturunan Korea terbesar di luar Korea.
Kedatangannya dapat meningkatkan profil klub dan MLS secara keseluruhan, serupa dengan efek saat Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami.
Son meninggalkan Spurs setelah memimpin klub itu menjuarai Liga Europa pada Mei 2025, yang merupakan trofi pertama Spurs dalam beberapa dekade.
Dalam pertandingan perpisahannya di Seoul melawan Newcastle United pada 3 Agustus 2025, Son mendapat penghormatan dengan guard of honour dari kedua tim dan para suporter yang hadir di Stadion Piala Dunia Seoul.
Kedatangan Son di klub MLS itu mempertemukannya kembali dengan mantan rekan setimnya di Spurs, Hugo Lloris, yang kini menjadi kiper utama LAFC.
Gaya bermain LAFC yang mengandalkan serangan balik dan kecepatan cocok untuk Son yang dianggap sebagai pengganti ideal Olivier Giroud, yang kembali ke Prancis setelah satu musim yang kurang memuaskan di klub tersebut.
Son menyatakan akan tampil dalam Piala Dunia 202 atau Piala Dunia keempatnya, sebagai kapten timnas Korea Selatan. Dia diharapkan dapat memanfaatkan waktu di AS untuk beradaptasi dengan lingkungan dan iklim setempat. (Ant/Z-1)
klub MLS Los Angeles FC (LAFC) tengah gencar mengejar tanda tangan Son Heung Min dari Tottenham Hotspur.
Tottenham Hotspur dikabarkan akan membayar biaya pinjaman sebesar 4,3 juta pound sterling kepada Bayern Muenchen dan juga akan menanggung seluruh gaji Joao Palhinha.
TOTTENHAM Hotspur mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun dengan menjuarai Liga Europa.
Liverpool memastikan diri menjadi juara Liga Primer Inggris setelah unggul 15 poin atas peringkat kedua Arsenal.
Penjaga gawang Eintracht Frankfurt Kaua Santos tampil gemilang menehan upaya para pemain Tottenham Hotspur dalam laga leg pertama perempat final Liga Europa di Stadion Tottenham.
Thomas Mueller akan tiba di Vancouver pada Rabu (13/8) pekan depan untuk diperkenalkan secara resmi dan mengikuti sesi latihan pertamanya keesokan harinya.
Son Heung-min, yang kini berusia 33 tahun, mengakhiri 10 tahun kariernya bersama Tottenham Hotspur.
Rodrigo De Paul, yang berusia 31 tahun bergabung dengan Inter Miami status pinjaman hingga akhir 2025, dengan opsi dipermanenkan hingga 2029.
Lionel Messi dan Jordi Alba dijatuhi larangan bermain satu pertandingan karena absen di MLS All-Star.
INTER Miami mencatatkan kemenangan meyakinkan 5-1 atas tuan rumah New York RB pada lanjutan MLS yang digelar di Harrison, New Jersey, Minggu (20/7) WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved