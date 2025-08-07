Thomas Mueller Berlabuh di Vancouver Whitecaps

Headline
KLUB MLS Vancouver Whitecaps mengumumkan telah merekrut bintang Jerman, Thomas Mueller, Rabu (6/8).
Mueller bergabung selama sisa musim MLS 2025, dengan opsi sebagai Designated Player pada musim 2026.
"Thomas adalah pemain kelas dunia, seorang Raumdeuter sejati, penafsir ruang yang dikenal dengan kemampuan menciptakan peluang luar
biasa, kesadaran spasial yang tidak tertandingi, dan pergerakan tanpa bola yang tanpa henti," kata CEO dan Direktur Olahraga Whitecaps Axel Schuster, di laman daring klub, Kamis (7/8).
"Dia tidak hanya membawa pengalaman juara dan kecerdasan sepak bola luar biasa, tetapi juga etos kerja yang tak kenal lelah yang akan mengangkat performa seluruh tim."
"Thomas adalah pemimpin alami dengan semangat yang menular. Ini perekrutan bersejarah bagi klub dan kota kita. Kita bangga menyambut Thomas di Vancouver," sambungnya.
Vancouver Whitecaps FC tengah menikmati musim gemilang, memimpin klasemen Wilayah Barat MLS dalam poin per pertandingan.
Mueller akan tiba di Vancouver pada Rabu (13/8) pekan depan untuk diperkenalkan secara resmi dan mengikuti sesi latihan pertamanya keesokan harinya.
Mueller antusias menjalani babak baru dalam kehidupannya setelah menghabiskan seluruh kariernya bersama Bayern Muenchen sejak bergabung pada 2000.
"Saya tidak sabar datang ke Vancouver dan membantu tim ini meraih gelar juara," kata Mueller dalam situs resmi klub itu.
"Saya mendengar banyak hal positif tentang kota ini, tetapi fokus utama saya adalah meraih kemenangan. Saya telah berdiskusi intens dengan
Axel Schuster dan Jesper Sorensen, dan sekarang saya tak sabar untuk bermain di depan para pendukung dan melihat mereka memenuhi BC Place menuju babak playoff," imbuhnya.
Mueller bergabung dengan Whitecaps FC setelah menjalani karier luar biasa selama 17 tahun bersama Bayern, tempat dia menjadi salah satu pemain tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa.
Dalam 756 penampilan, Mueller mencetak 250 gol dan 238 assist, membantu Bayern meraih 33 gelar, termasuk 13 gelar juara Bundesliga, dua gelar juara Liga Champions.
Di level internasional, Mueller mencatat 131 penampilan, 45 gol, dan 41 assist bersama Timnas Jerman, berperan kunci dalam sukses negara itu menjuarai Piala Dunia 2014.
Dia juga meraih Sepatu Emas dan Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2010, serta Sepatu Perak dan Bola Perak Piala Dunia 2014.
Rekrutmen Mueller menjadi momen transformasi Vancouver Whitecaps dalam memperkuat ambisinya meraih gelar juara dan meningkatkan daya tarik sepak bola Vancouver. (Ant/Z-1)
