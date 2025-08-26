Bayern Muenchen Dilaporkan Capai Kata Sepakat dengan Nicolas Jackson

Penyerang Chelsea Nicolas Jackson.(AFP/JOHN MACDOUGALL)

KLUB Bundesliga Bayern Muenchen dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini serang menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2025.

Menurut laporan media Jerman Bild, Selasa (26/8), Bayern telah berkomunikasi dengan Jackson dan sepakat terkait syarat-syarat personal

dengan sang pemain.

Pemain berusia 24 tahun asal Senegal ini menjadi target utama Bayern setelah mereka gagal merekrut penyerang VfB Stuttgart, Nick Woltemade.

Jackson, yang mencetak 30 gol dalam 81 penampilan untuk Chelsea sejak bergabung dari Villarreal pada 2023, berada di urutan bawah dalam

pilihan penyerang Chelsea di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, setelah kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro.

Negosiasi antara Bayern dan Chelsea kini sedang berlangsung untuk menentukan detail finansial.

Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pound sterling (Rp1,75 triliun) untuk transfer permanen, meskipun nilai itu berpotensi turun seiring mendekatnya tenggat transfer.

Beberapa klub lain juga dikaitkan dengan Jackson, termasuk Newcastle United, Aston Villa, AC Milan, dan Juventus.

Namun, laporan terbaru Transfermarkt menyebutkan Bayern kini berada di posisi terdepan setelah menyepakati syarat personal dengan sang pemain.

Kedatangan Jackson diharapkan memberikan kedalaman pada lini serang Bayern, yang saat ini mengandalkan Harry Kane sebagai penyerang utama.

Mengingat Kane mulai memasuki tahun-tahun akhir kariernya, Jackson dianggap sebagai opsi jangka panjang yang potensial.

Feksibilitas Jackson, yang bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun di sayap, juga menjadi nilai tambah bagi pelatih Vincent Kompany. (Ant/Z-1)