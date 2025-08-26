Bayern Muenchen Dilaporkan Capai Kata Sepakat dengan Nicolas Jackson

Headline
KLUB Bundesliga Bayern Muenchen dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini serang menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2025.
Menurut laporan media Jerman Bild, Selasa (26/8), Bayern telah berkomunikasi dengan Jackson dan sepakat terkait syarat-syarat personal
dengan sang pemain.
Pemain berusia 24 tahun asal Senegal ini menjadi target utama Bayern setelah mereka gagal merekrut penyerang VfB Stuttgart, Nick Woltemade.
Jackson, yang mencetak 30 gol dalam 81 penampilan untuk Chelsea sejak bergabung dari Villarreal pada 2023, berada di urutan bawah dalam
pilihan penyerang Chelsea di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, setelah kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro.
Negosiasi antara Bayern dan Chelsea kini sedang berlangsung untuk menentukan detail finansial.
Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pound sterling (Rp1,75 triliun) untuk transfer permanen, meskipun nilai itu berpotensi turun seiring mendekatnya tenggat transfer.
Beberapa klub lain juga dikaitkan dengan Jackson, termasuk Newcastle United, Aston Villa, AC Milan, dan Juventus.
Namun, laporan terbaru Transfermarkt menyebutkan Bayern kini berada di posisi terdepan setelah menyepakati syarat personal dengan sang pemain.
Kedatangan Jackson diharapkan memberikan kedalaman pada lini serang Bayern, yang saat ini mengandalkan Harry Kane sebagai penyerang utama.
Mengingat Kane mulai memasuki tahun-tahun akhir kariernya, Jackson dianggap sebagai opsi jangka panjang yang potensial.
Feksibilitas Jackson, yang bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun di sayap, juga menjadi nilai tambah bagi pelatih Vincent Kompany. (Ant/Z-1)
Cole Palmer, awalnya, dijadwalkan tampil membela Chelsea sejak menit pertama laga kontra West Ham United namun harus keluar lebih awal usai merasakan ketidaknyamanan saat pemanasan.
Estevao masuk ke susunan starter Chelsea di laga Liga Primer Inggris kontra West Ham United secara mendadak setelah Cole Palmer mengalami masalah otot saat pemanasan dan batal dimainkan.
Chelsea meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini setelah menundukkan Westham United 5-1 dalam derby London, Sabtu (23/8)
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Fabio Silva disebut telah menyetujui kontrak lima tahun hingga 2030 dengan Dortmund, menunjukkan antusiasmenya bergabung dengan klub Bundesliga itu.
Debut Kevin Diks bersama Borussia Monchengladbach di Bundesliga 2025/2026 bukan sekadar momen biasa.
Bek timnas Indonesia Kevin Diks resmi menjalani debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach saat menghadapi Hamburger SV.
Borussia Dortmund gagal meraih kemenangan di laga perdana Bundesliga 2025/26 setelah ditahan imbang 3-3 oleh St. Pauli.
Bayern Muenchen mengawali upaya mereka untuk mempertahankan gelar Bundesliga dengan luar biasa usai meraih kemenangan telak 6-0 atas RB Leipzig, Sabtu (23/8) dini hari WIB.
