Mengusut Pangkal Kisruh Royalti

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.

Palmer Absen, Chelsea Pesta Gol dan Naik ke Puncak Klasemen Liga Inggris
CHELSEA meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini setelah menundukkan West Ham United 5-1 dalam derbi London di markas the Hammers, Sabtu (23/8) dini hari WIB.

Petaka sempat menghampiri Chelsea sebelum laga dimulai. Cole Palmer mendadak ditarik dari daftar starter akibat cedera saat pemanasan.

Kondisi itu semakin terasa berat ketika West Ham membuka keunggulan lebih dulu pada menit keenam melalui tendangan keras Lucas Paqueta.

Namun, keunggulan tuan rumah tak bertahan lama. Lini pertahanan mereka lengah sehingga Marc Cucurella mampu meneruskan umpan sudut Pedro Neto yang dituntaskan Joao Pedro menjadi gol penyama kedudukan.

West Ham sebenarnya sempat bersorak lagi setelah Niclas Fullkrug mencetak gol tetapi VAR menganulir karena offside dalam prosesnya.

Justru Chelsea yang berbalik unggul. Neto tanpa kawalan melepaskan tembakan voli dari umpan Pedro, sebelum pemain muda Brasil Estevao yang menggantikan Palmer, mengirim assist untuk Enzo Fernandez yang dengan mudah menyambar bola di depan gawang.

Gol itu membuat Estevao tercatat sebagai pemain termuda dalam sejarah Chelsea yang mencatat assist di Liga Primer pada usia 18 tahun 120 hari.

Dominasi Chelsea berlanjut. Moises Caicedo mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kesalahan kiper Mads Hermansen yang gagal mengantisipasi sepak pojok. Tak lama kemudian, Trevoh Chalobah menambah derita West Ham dengan gol kelima Chelsea memanfaatkan situasi kacau di kotak penalti lawan.

Kekalahan telak itu memperpanjang rekor buruk pelatih Graham Potter yang belum pernah menang dalam delapan pertemuan melawan Chelsea (4 imbang, 4 kalah). 

Selain itu, ia juga menorehkan catatan minor dengan hanya meraih sembilan poin dari 10 laga kandang perdananya bersama West Ham dan lebih buruk dibanding dua pendahulunya, Alan Curbishley dan Avram Grant.

Bagi West Ham, hasil itu menambah catatan buruk karena mereka memulai liga dengan dua kekalahan beruntun untuk kesembilan kalinya.

Sementara itu, bagi Chelsea, kemenangan ini menjadi yang ke-33 atas West Ham di Liga Primer. Tambahan tiga poin juga membawa the Blues untuk sementara naik ke puncak klasemen liga. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
