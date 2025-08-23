Estevao Willian Bersinar Saat Lakukan Debut Sebagai Starter untuk Chelsea

Headline
CHELSEA meraih kemenangan telak 5-1 di kandang West Ham United di pekan ke-2 Liga Primer Inggris di Stadion Olimpiade London, Sabtu (23/8) dini hari WIB. Pemain anyar the Blues Estevao Willian melakoni debut penuh sebagai starter untuk pertama kalinya dan tampil bersinar.
Pemain muda asal Brasil itu masuk ke susunan starter secara mendadak setelah Cole Palmer mengalami masalah otot saat pemanasan dan batal dimainkan.
Sebelumnya, Estevao hanya tampil sebagai pemain pengganti kala the Blues bermain imbang 0-0 melawan Crystal Palace, pekan lalu.
Meski sempat melakukan kesalahan fatal di awal laga yang berujung gol Lucas Paqueta di menit kelima, Estevao bangkit dengan tampil menawan.
Pemain berusia 18 tahun itu mencatat assist untuk gol ketiga Chelsea. Bermula dari flick Liam Delap, Estevao berlari kencang di sisi kanan dan mengirim umpan matang yang dituntaskan Enzo Fernandez.
Di usia 18 tahun 120 hari, ia resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah Chelsea yang memberikan assist di Liga Primer Inggris.
Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengakui kesalahan awal Estevao namun menilai respons sang pemain menunjukkan kualitas istimewa.
“Kami kebobolan gol karena dia. Ia kehilangan bola dalam proses build-up. Dia perlu membuat kesalahan untuk belajar. Tapi, secara keseluruhan, penampilannya sangat bagus,” ujar Maresca dikutip ESPN.
“Reaksinya menunjukkan betapa bagus dirinya. Itulah alasan dia ada di sini bersama kami," imbuhnya.
Bek Chelsea Marc Cucurella juga memberikan pujian.
“Estevao memainkan pertandingan yang luar biasa. Dia masih muda, tapi sudah menunjukkan kematangan yang tinggi,” katanya.
Penampilan Estevao diiringi ekspektasi besar sejak datang dari Palmeiras. Selain Estevao, pemain Brasil lain yang baru bergabung juga mencuri perhatian.
Joao Pedro mencetak gol pertamanya di Liga Primer Inggris untuk Chelsea dengan sundulan yang menyamakan kedudukan setelah gol cepat Paqueta.
Pedro Neto kemudian membawa Chelsea berbalik unggul lewat tembakan voli, sebelum Enzo Fernandez menambah gol ketiga. Di babak kedua, Moises Caicedo dan Trevoh Chalobah turut melengkapi pesta gol the Blues.
Maresca menilai kemenangan besar itu menjadi bukti karakter tim setelah sempat tertinggal cepat dan kehilangan Palmer sebelum kickoff.
“Saya sangat senang, sangat terkesan, apalagi karena kami tidak memulai dengan baik. Cedera Cole, kebobolan di menit kelima. Tapi reaksi tim luar biasa,” ujarnya. (Z-1)
