Eddie Howe Akui Situasi Alexander Isak Rugikan Newcastle United

Penyerang Newcastle United Alexander Isak(AFP/ANDY BUCHANAN)

PELATIH Newcastle United Eddie Howe menyebut situasi terkini Alexander Isak merugikan klub Liga Primer Inggris karena tidak ada pihak yang menang apabila situasi terus seperti ini.

"Saya bukan peramal, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hal mendapatkan keputusan akhir atas situasi ini. Klub harus bertindak demi kepentingan terbaik Newcastle United dan mereka akan melakukannya dalam situasi apa pun," kata Howe dalam jumpa pers prapertandingan melawan Liverpool, dikutip Sabtu (23/8).

"Saya pikir ini situasi yang merugikan bagi kami sampai batas tertentu karena saya rasa kami tidak akan bisa keluar dari situasi ini dengan kemenangan," kata dia.

Isak ingin meninggalkan Newcastle United pada musim ini dan tempat pelabuhan barunya dilaporkan adalah Liverpool.

AFP/Paul ELLIS--Pelatih Newcastle United Eddie Howe

Liverpool dikabarkan telah mengajukan tawaran pertama sebesar 120 juta poundsterling (sekitar Rp2,6 triliun) untuk Isak, namun Newcastle menolaknya dengan menegaskan bahwa striker asal Swedia itu tak dijual.

Isak, yang sebelumnya memilih diam, akhirnya buka suara pada Selasa (19/8), dengan menyebut bahwa keinginan kuat dirinya pindah dari St. James' Park karena ada janji yang diingkari oleh pihak manajemen.

"Ketika janji dilanggar dan kepercayaan hilang, hubungan tidak bisa dilanjutkan," kata Isak melalui akun resmi Instagram miliknya.

Sementara itu, Howe memastikan Isak kembali tidak masuk skuad Newcastle United ketika menjamu Liverpool di St. James' Park, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Ia tak bisa meramal bagaimana situasi akhir dari Isak, namun ia akan dengan senang hati menerima striker andalannya itu kembali.

Selama di Newcastle United, sejak musim 2022/2023, Isak telah mencetak 69 gol dan 11 assist.

Ia selalu mencetak dua digit gol di Liga Primer Inggris, dengan musim lalu adalah musim terbaiknya ketika mencetak 23 gol. Catatan gol itu hanya kalah dari bintang Liverpool Mohamed Salah yang menjadi top skor dengan 29 gol.

"Tentu saja (saya ingin dia kembali ke skuad Newcastle), dia terikat kontrak dengan kami dan dia adalah pemain kami. Harapan saya adalah dia akan bermain bersama kami pada hari Senin dan 100% saya ingin melihatnya kembali mengenakan seragam Newcastle," ucap Howe.

Lebih lanjut, saat ditanya bagaimana perasaannya menjelang laga pertama di kandang musim ini, Howe mengatakan, "Pertandingan kandang pertama selalu seru. Di bawah sorotan lampu, pertandingan malam selalu sangat istimewa bagi kami."

"Saya yakin ini akan menjadi penampilan yang sangat bersemangat dari para pendukung tuan rumah. Kami perlu memanfaatkannya - tetapi tidak boleh gegabah," imbuhnya.

Newcastle United sudah lama tak menang atas Liverpool di Liga Primer Inggris selama 10 tahun terakhir. Kemenangan terakhir The Magpies atas The Reds terjadi pada Desember 2015. Ketika itu, mereka menang dengan skor 2-0 di St. James' Park lewat gol bunuh diri Martin Skrtel dan gol Georginio Wijnaldum. (Ant/Z-1)