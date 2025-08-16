Headline
Aston Villa vs Newcastle: Tanpa Isak, The Magpies Rentan Terisak

Andhika Prasetyo
16/8/2025 20:50
Striker Newcastle United Alexander Isak(NUFC)

Newcastle United kembali diingatkan tentang masalah Alexander Isak mereka. Hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa menegaskan bahwa tim ini tidak akan sama tanpa kehadiran sang penyerang andalan.

Isak, yang menolak tampil pada laga pembuka musim Liga Primer Inggris, menunjukkan betapa besar pengaruhnya bagi Newcastle. Meski bermain cukup baik, The Magpies gagal mengubah performa solid mereka menjadi kemenangan. Bahkan ketika Villa harus bermain dengan 10 orang lebih dari 25 menit di babak kedua, Newcastle tetap kesulitan mencetak gol. Laga Aston Villa vs Newcastle berakhir dengan skor kacamata, 0-0.

Situasi Isak masih belum jelas. Pihak manajemen Newcastle bersikeras tidak akan melepasnya. Sementara, sang pemain melakukan aksi mogok demi memaksakan kepindahan ke Liverpool.

Di atas lapangan, Newcastle tampil meyakinkan dalam membangun serangan. Mereka lebih dominan di babak pertama dan berpeluang unggul ketika Anthony Elanga lolos ke kotak penalti, namun tembakannya terlalu lemah dan mampu ditepis kiper. Anthony Gordon juga membuang peluang emas setelah sundulannya dari jarak enam meter melambung di atas mistar, dua kesempatan yang kemungkinan besar bisa dimaksimalkan oleh Isak.

Villa tampil buruk sebelum jeda, tetapi bangkit di paruh kedua. John McGinn sempat memberikan umpan silang matang kepada Boubacar Kamara, namun sundulannya dari jarak dekat tepat mengarah ke Nick Pope. Saat momentum berbalik ke arah Villa, mereka justru kehilangan pemain. Ezri Konsa diganjar kartu merah langsung setelah menjatuhkan Gordon yang berlari menuju gawang. (Telegraph/E-3)



Editor : Andhika
