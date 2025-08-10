Diincar Liverpool, Howe: Masa Depan Isak di Newcastle Masih Terbuka

Pemain Newcastle United Alex Isak(Instagram/@alex_isak)

PELATIH Newcastle United, Eddie Howe menyatakan masa depan Alexander Isak di klub masih belum pasti. Howe menegaskan dirinya membutuhkan pemain yang benar-benar memiliki komitmen untuk membela The Magpies.

Isak berlatih terpisah dari skuad utama setelah Howe menilai saat ini ia tidak bisa dilibatkan dalam latihan tim. Striker asal Swedia itu sebelumnya menjadi incaran Liverpool, yang mengajukan tawaran senilai 110 juta atau sekitar Rp 2,40 triliun pekan lalu, namun ditolak Newcastle.

Howe mengaku tidak mengetahui adanya pernyataan resmi dari manajemen klub kepada Isak bahwa ia tidak akan dijual, meski sang pemain dikabarkan ingin mempertimbangkan opsi lain.

"Segala kemungkinan masih terbuka," ujar Howe dikutip dari BBC.

Isak absen dari tur pramusim Newcastle ke Asia karena cedera paha ringan, lalu berlatih sendirian di mantan klubnya, Real Sociedad. Howe sebelumnya menegaskan tak ada pemain yang bisa bersikap buruk dan tetap berlatih bersama tim seperti biasa.

"Dia masih terikat kontrak dengan kami. Klub yang memutuskan masa depannya. Saya tentu ingin memiliki skuad terkuat, tetapi saya juga ingin pemain yang benar-benar ingin bermain untuk klub ini," sebutnya. (H-4)