Undian Putaran Ketiga Piala Liga, Newcastle United akan Jamu Bradford

JUARA bertahan Piala Liga Newcastle United akan memulai upayanya mempertahankan gelar mereka dengan menjamu klub League One Bradford di putaran ketiga.
Klub League Two Grimsby Town, yang secara mengejutkan mendepak Manchester United lewat adu penalti, akan bertandang ke markas klub Divisi Championship Sheffield Wednesday.
Manchester City akan bertandang ke markas klub League One Huddersfield Town sementara Arsenal akan bermain di kandang Port Vale.
Juara bertahan Liga Primer Inggris Liverpool, yang kalah di final Piala Liga musim lalu, akan menjamu klub Divisi Championship Southampton sementara Chelsea akan bertandang ke markas Lincoln City.
Brentford akan menjamu Aston Villa sementara Wolverhampton akan bertemu Everton di dua laga yang mempertemukan sesama klub Liga Primer Inggris.
Putaran ketiga Piala Liga akan digelar selama dua pekan dimulai pada 15 September.
The Magpies baru meraih satu poin dari dua pertandingan awal di tengah masalah lini depan yang kian terasa akibat absennya Alexander Isak.
Wolverhampton Wanderers menolak tawaran sebesar 50 juta pound sterling dari sesama Liga Primer Inggris Newcastle United untuk Jorgen Strand Larsen.
Rio Ngumoha mencetak gol di masa injury time babak kedua untuk memastikan Liverpool menang 3-2 atas Newcastle United di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (26/8) dini hari WIB.
Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengakui bahwa penyerang Liverpool Hugo Ekitike, yang masih berusia 22 tahun, adalah striker dengan prospek bagus saat ini.
Alexander Isak ingin meninggalkan Newcastle United pada musim ini dan tempat pelabuhan barunya dilaporkan adalah Liverpool.
