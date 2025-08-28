Undian Putaran Ketiga Piala Liga, Newcastle United akan Jamu Bradford

Trofi Piala Liga(AFP/Glyn KIRK)

JUARA bertahan Piala Liga Newcastle United akan memulai upayanya mempertahankan gelar mereka dengan menjamu klub League One Bradford di putaran ketiga.

Klub League Two Grimsby Town, yang secara mengejutkan mendepak Manchester United lewat adu penalti, akan bertandang ke markas klub Divisi Championship Sheffield Wednesday.

Manchester City akan bertandang ke markas klub League One Huddersfield Town sementara Arsenal akan bermain di kandang Port Vale.

Juara bertahan Liga Primer Inggris Liverpool, yang kalah di final Piala Liga musim lalu, akan menjamu klub Divisi Championship Southampton sementara Chelsea akan bertandang ke markas Lincoln City.

Brentford akan menjamu Aston Villa sementara Wolverhampton akan bertemu Everton di dua laga yang mempertemukan sesama klub Liga Primer Inggris.

Putaran ketiga Piala Liga akan digelar selama dua pekan dimulai pada 15 September.

Berikut adalah hasil undian putaran ketiga Piala Liga: