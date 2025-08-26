Newcastle United vs Liverpool, Gol Larut Rio Ngumoha Pastikan Kemenangan the Reds

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

26/8/2025 04:45
Penyerang Liverpool Rio Ngumoha melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Newcastle United di laga Liga Primer Inggris.(AFP/ANDY BUCHANAN)

RIO Ngumoha mencetak gol di masa injury time babak kedua untuk memastikan Liverpool menang 3-2 atas Newcastle United di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Dalam laga di St James' Park itu, Newcastle tampil agresif di awal laga. The Magpies bertekad meraih kemenangan di kandang sendiri.

Namun, tekanan yang diberikan anak-anak asuhan Eddie Howe tidak juga berbuah gol. Bahkan, Liverpool secara perlahan keluar dari tekanan.

Baca juga : Eddie Howe Akui Suka dengan Hugo Ekitike

Di menit 35, Liverpool membungkam para pendukung Newcastle United usai Ryan Gravenberch mencetak gol lewat tendangan jarak jauh yang membuat Nick Pope mati langkah.

Di masa injury time babak pertama, Newcastle United harus bermain dengan 10 pemain usai Anthony Gordon diganjar kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran keras terhadap bek Liverpool Virgil van Dijk.

Skor 1-0 untuk keunggulan Liverpool atas Newcastle United bertahan hingga jeda.

Baca juga : Newcastle United vs Liverpool, Gol Larut Fabian Schar Buyarkan Kemenangan The Reds

Di babak kedua, Liverpool menggandakan keunggulan mereka di menit 46 lewat gol Hugo Ekitike memanfaatkan assist dari Cody Gakpo.

Tertinggal dua gol, para pemain Newcastle United meningkatkan tekanan mereka. Hasilnya, di menit 57, the Magpies memangkas ketertinggalan mereka lewat gol sundulan Bruno Guimaraes usai menerima lemparan jarak jauh Tino Livramento.

Dua menit sebelum waktu normal berakhir, Newcastle United sukses menyamakan kedudukan lewat gol pemain pengganti.

Namun, di masa injury time, tepatnya di menit 90+10, Liverpool sukses mengembalikan keunggulan mereka.

Rio Ngumoha, yang baru masuk di menit 90+6 untuk memggantikan Cody Gakpo, menjebol gawang Newcastle United memanfaatkan assist Mohamed Salah.

Skor 3-2 untuk kemenangan Liverpool atas Newcastle United bertahan hingga jeda.

Berkat kemenangan itu, Liverpool bergabung dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur yang membukukan rekor sempurna di dua laga Liga Primer Inggris.

Adapun Newcastle United berada di peringkat 15 usai baru mengantongi satu poin dari dua laga. (bbc/Z-1)



Basuki Eka Purnama
