Klasemen Liga Primer Inggris: Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Liverpool Sempurna, The Gunners di Puncak

LIGA Primer Inggris 2025/26 telah menyelesaikan seluruh pertandingan pekan kedua pada Selasa (26/8) dini hari WIB.
Tiga klub, yaitu Arsenal, Liverpool, dan Tottenham berhasil meraih kemenangan penting. Sementara Manchester City secara mengejutkan takluk di kandang sendiri.
Arsenal tampil perkasa dengan membantai tim promosi Leeds United 5-0 di Emirates Stadium. Gol-gol The Gunners dicetak oleh Jurrien Timber (34' dan 56'), Bukayo Saka (45+1'), dan Viktor Gyokeres (48', 80+5').
Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Arsenal setelah sebelumnya the Gunners mengalahkan Manchester United 1-0.
Dengan koleksi enam poin, Arsenal memimpin klasemen sementara, unggul selisih gol atas Tottenham Hotspur di posisi kedua.
Tottenham Hotspur mencuri perhatian dengan kemenangan 2-0 atas Manchester City di Stadion Etihad.
Gol-gol dari Brennan Johnson (35') dan Joao Palhinha (45+2') memastikan tiga poin bagi Spurs. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Manchester City musim ini setelah sebelumnya menang 4-0 atas Wolverhampton.
Hasil ini membuat Spurs naik ke peringkat kedua, sementara Manchester City terlempar ke posisi keenam.
Liverpool berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle United di St Jame'; Park. Gol dari Ryan Gravenberch (35') dan Hugo Ekitike (46') membawa Liverpool unggul lebih dulu.
Newcastle United, yang bermain dengan 10 pemain setelah Anthony Gordon mendapat kartu merah (45+3'), sempat menyamakan kedudukan melalui gol Bruno Guimares (57') dan William Osula (88').
Namun, gol telat Rio Ngumoha (90+10') memastikan kemenangan Liverpool. The Reds kini berada di peringkat ketiga dengan enam poin, sama dengan Arsenal dan Spurs.
Berdasarkan laman resmi Liga Primer Inggris, berikut hasil lengkap dan klasemen pekan kedua Liga Primer Inggris 2025/26:
Pada musim 2024/2025, Jarrad Branthwaite tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi untuk Everton.
Chelsea berhasil masuk ke zona Liga Champions saat naik ke peringkat lima setelah menang tipis 1-0 atas Everton di Stamford Bridge.
MANCHESTER City atau Man City menang 2-1 atas Aston Villa pada lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Etihad, Rabu (23/4) dini hari WIB. Kemenangan itu membuat City naik posisi ke-3 klasemen
Liga Primer Inggris telah menyelesaikan sebagian besar pertandingan pekan ke-33 pada Senin (21/4) dini hari WIB. Dari hasil laga pekan lalu itu, Liverpool semakin dekat untuk menjuarai Liga.
Manchester City dipastikan gagal mempertahankan gelar Liga Primer Inggris karena dengan enam laga tersisa, selisih poin dengan Liverpool sebanyak 21 angka tidak mungkin terkejar.
Bukayo Saka mendapatkan masalah hamstring sehingga tidak bisa melanjutkan laga Liga Primer Inggris kontra Leeds United untuk digantikan Leandro Trossard di awal babak kedua.
Mikel Arteta memuji kemenangan Arsenal 5-0 atas Leeds United di Liga Premier Inggris.
Max Dowman resmi jadi pemain termuda kedua Arsenal di Liga Premier Inggris. Debut briliannya di usia 15 tahun langsung memikat Arteta dan fans.
Arsenal berhasil melibas Leeds United dengan skor 4-0 dalam Liga Premier Inggris.
Viktor Gyokeres tampil mengecewakan di laga debutnya bersama Arsenal setelah hanya tampil 60 menit dan tanpa melakukan tembakan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 atas MU.
