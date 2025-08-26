Klasemen Liga Primer Inggris: Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Liverpool Sempurna, The Gunners di Puncak

Para pemain Arsenal melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Leeds United di laga Liga Primer Inggris.(AFP/HENRY NICHOLLS)

LIGA Primer Inggris 2025/26 telah menyelesaikan seluruh pertandingan pekan kedua pada Selasa (26/8) dini hari WIB.

Tiga klub, yaitu Arsenal, Liverpool, dan Tottenham berhasil meraih kemenangan penting. Sementara Manchester City secara mengejutkan takluk di kandang sendiri.

Arsenal tampil perkasa dengan membantai tim promosi Leeds United 5-0 di Emirates Stadium. Gol-gol The Gunners dicetak oleh Jurrien Timber (34' dan 56'), Bukayo Saka (45+1'), dan Viktor Gyokeres (48', 80+5').

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Arsenal setelah sebelumnya the Gunners mengalahkan Manchester United 1-0.

Dengan koleksi enam poin, Arsenal memimpin klasemen sementara, unggul selisih gol atas Tottenham Hotspur di posisi kedua.

Tottenham Hotspur mencuri perhatian dengan kemenangan 2-0 atas Manchester City di Stadion Etihad.

Gol-gol dari Brennan Johnson (35') dan Joao Palhinha (45+2') memastikan tiga poin bagi Spurs. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Manchester City musim ini setelah sebelumnya menang 4-0 atas Wolverhampton.

Hasil ini membuat Spurs naik ke peringkat kedua, sementara Manchester City terlempar ke posisi keenam.

Liverpool berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle United di St Jame'; Park. Gol dari Ryan Gravenberch (35') dan Hugo Ekitike (46') membawa Liverpool unggul lebih dulu.

Newcastle United, yang bermain dengan 10 pemain setelah Anthony Gordon mendapat kartu merah (45+3'), sempat menyamakan kedudukan melalui gol Bruno Guimares (57') dan William Osula (88').

Namun, gol telat Rio Ngumoha (90+10') memastikan kemenangan Liverpool. The Reds kini berada di peringkat ketiga dengan enam poin, sama dengan Arsenal dan Spurs.

Berdasarkan laman resmi Liga Primer Inggris, berikut hasil lengkap dan klasemen pekan kedua Liga Primer Inggris 2025/26: