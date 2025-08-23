Mikel Arteta tegaskan Viktor Gyokeres Bertekad Tampil Apik Kontra Leeds United

Headline
PELATIH Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan Viktor Gyokeres sangat antusias untuk bermain lagi dan memperbaiki penampilannya di laga pekan kedua Liga Primer Inggris melawan tim promosi Leeds United di Stadion Emirates, Sabtu (23/8) pukul 23.30 WIB.
Gyokeres, yang tiba di Arsenal setelah mencetak 97 gol dan 28 assist dari 102 penampilannya untuk Sporting Lisbon selama dua musim, tampil mengecewakan di laga debutnya setelah hanya tampil 60 menit dan tanpa melakukan tembakan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Manchester United di Old Trafford, pekan lalu.
"(Gyokeres siap bermain lagi). Dia sangat antusias. Dia telah berlatih dengan sangat baik minggu ini lagi. Dia telah menjalani minggu yang baru dan dia berada di posisi yang sangat baik," kata Arteta dalam jumpa pers, dikutip Sabtu (23/8).
Dalam kesempatan yang sama, pelatih asal Spanyol itu juga berbicara tentang cedera Kai Havertz, namun ia tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan striker asal Jerman itu untuk sembuh.
Arteta mengungkapkan, timnya membutuhkan beberapa tes lagi untuk mengetahui berapa lama Havertz harus menepi.
"Kami belum tahu pasti sejauh mana kondisinya. Kami butuh sedikit waktu lagi dan beberapa tes lagi, dan setelah itu kami akan mendapatkan
kejelasan lebih lanjut," ujar Arteta.
"Saya tidak ingin membahas detailnya, tetapi dia belum fit. Kami perlu mempelajari situasi ini lebih lanjut dan memutuskan apa yang akan kami lakukan," lanjutnya.
Sementara itu, dengan cederanya Havertz, Arsenal dikabarkan bergerak aktif di jendela transfer musim ini dan mereka dilaporkan telah sepakat untuk mendapatkan Eberechi Eze dari Crystal Palace.
Eze, yang mencetak 14 gol dan 11 assist pada musim lalu bersama The Eagles, sempat dilaporkan akan berlabuh ke Tottenham Hotspur, namun The Gunners pada akhirnya dilaporkan berhasil mendapatkan winger lincah asal Inggris tersebut.
Pemain berusia 27 tahun itu sempat memainkan dua pertandingan Palace musim ini, namun setelah adanya kabar merapatnya dirinya ke Arsenal, pelatih Palace Oliver Glasner tidak memasukkan namanya ke daftar skuad dalam kemenangan 1-0 melawan Fredrikstad pada laga playoff Liga Konferensi di Stadion Selhurst Park, Jumat (22/8) WIB. (Ant/Z-1)
