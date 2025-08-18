Man Utd vs Arsenal: Arteta Bela Gyokeres setelah Debut yang Kurang Memuaskan

Pelatih Arsenal, Mike Arteta.(Dok. AFP)

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan pembelaan kepada striker anyar mereka, Viktor Gyokeres, yang tampil kurang impresif dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United (MU) pada laga pembuka Liga Inggris di Old Trafford, Minggu.

Meskipun penampilan Gyokeres di Man Utd vs Arsenal tersebut tidak mengesankan, Arteta menilai bahwa kontribusinya tetap penting bagi tim.

Gyokeres, yang didatangkan dengan biaya sekitar Rp1,3 triliun dari Sporting Lisbon, menjadi sorotan setelah gagal mencatatkan tembakan dalam 60 menit pertandingan debutnya. Namun, Arteta tetap memberi apresiasi terhadap usaha Gyokeres di Man Utd vs Arsenal.

"Dia melakukan banyak hal dengan sangat baik. Anda bisa merasakannya, terutama dalam tekanan tinggi yang kami terapkan dan ritme yang kami inginkan, khususnya di babak pertama," ungkap Arteta seperti dilansir dari laman resmi Arsenal.

Striker asal Swedia ini diharapkan memberikan dampak besar di Man Utd vs Arsenal setelah menorehkan 97 gol dan 28 assist dalam 102 pertandingan bersama Sporting Lisbon.

Arteta menjelaskan, "Pada akhir pertandingan, dia tidak banyak mendapatkan peluang karena kami harus memainkan bola terakhir, dengan pertahanan lawan yang masih berdiri 40 meter di belakang."

Walaupun penampilan Gyokeres menarik perhatian, Arsenal tampil cukup tertekan sepanjang laga di Man Utd vs Arsenal. Meski begitu, Arsenal berhasil meraih kemenangan lewat gol Riccardo Calafiori pada menit ke-13.

Namun, statistik menunjukkan Arsenal hanya menguasai 39 persen bola dan mencatatkan sembilan tembakan, jauh di bawah statistik MU yang mencatatkan 61 persen penguasaan bola dan 22 tembakan.

Di sisi lain, Manchester United terus menekan dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan Man Utd vs Arsenal.

Namun, upaya mereka selalu gagal menembus pertahanan solid Arsenal yang dijaga dengan baik oleh kiper David Raya. Raya melakukan tujuh penyelamatan penting untuk memastikan kemenangan timnya di Man Utd vs Arsenal.

Meskipun Arsenal tidak tampil dominan di Man Utd vs Arsenal, Arteta tetap merasa puas dengan hasil akhir pertandingan.

"Secara keseluruhan, menang di Old Trafford adalah awal yang baik untuk kami," tambah Arteta.

Kemenangan ini membawa Arsenal ke posisi keenam klasemen sementara Liga Inggris, dengan tiga poin, dan menjadikan mereka tim keenam yang meraih kemenangan di laga pembuka musim ini setelah Liverpool, Manchester City, Sunderland, Tottenham Hotspur, dan Nottingham Forest.

Arsenal kini akan bersiap untuk laga kedua mereka, yang akan berlangsung di Stadion Emirates melawan Leeds United pada Sabtu (23/8) pukul 23.30 WIB. Man Utd vs Arsenal mungkin sudah berakhir, tetapi tantangan besar masih menanti Arsenal di pertandingan selanjutnya. (Z-10)