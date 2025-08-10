Gyokeres Moncer, Arteta Minta Havertz tidak Risaukan Menit Bermain

Kai Havertz(Instagram/@kaihavertz29)

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, memastikan Kai Havertz tetap memiliki peran penting di tim meski klub telah mendatangkan Viktor Gyokeres pada bursa transfer musim panas ini.

Gyokeres, penyerang asal Swedia tersebut, resmi bergabung dari Sporting CP dengan nilai transfer 64 juta pound sterling atau sekitar Rp1,40 triliun dan langsung mencetak gol debut saat Arsenal menang 3-0 atas Athletic Bilbao pada laga uji coba, Sabtu (9/8) waktu setempat.

Gol pembuka Gyokeres lahir lewat sundulan memanfaatkan umpan silang Martin Zubimendi. Bukayo Saka menggandakan keunggulan, sebelum Havertz yang masuk sebagai pemain pengganti menutup kemenangan The Gunners.

Baca juga : Arteta Maklumi Viktor Gyokeres belum Cetak Gol

Kedatangan Gyokeres diperkirakan menambah persaingan di lini depan, namun Arteta menegaskan Havertz bisa bermain bersamaan atau mengisi posisi berbeda.

"Mereka bisa bermain bersama atau Kai bisa ditempatkan di posisi lain. Kehadiran mereka meningkatkan kualitas skuad dan memberi banyak opsi untuk menyulitkan lawan," ujar Arteta dikutip dari Metro.

Pelatih asal Spanyol itu juga memuji performa tim secara keseluruhan. “Ada penampilan individu yang menonjol melawan tim peserta Liga Champions. Gol pertama sangat penting dan cara Gyokeres menyelesaikannya luar biasa. Kai juga mencetak gol berkualitas,” katanya.

Arsenal yang finis sebagai runner-up Liga Inggris tiga musim beruntun berharap Gyokeres menjadi potongan terakhir puzzle skuad. Musim panas ini, klub juga merekrut Martin Zubimendi, Noni Madueke, Christian Norgaard, Cristhian Mosquera, dan Kepa Arrizabalaga.

Meski demikian, Arteta tidak menutup kemungkinan adanya perekrutan tambahan. “Kita lihat dalam beberapa pekan ke depan. Kami masih mencari opsi dan ada beberapa pemain yang mungkin akan dilepas,” ujarnya. (Ndf/I-1)