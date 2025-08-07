Arteta Maklumi Viktor Gyokeres belum Cetak Gol

Viktor Gyokeres (tengah).(DOK ARSENAL)

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, memberikan komentarnya terkait penampilan perdana Viktor Gyokeres di Stadion Emirates dalam laga pramusim melawan Villarreal, Kamis (7/8) WIB. Meski timnya harus menelan kekalahan 2-3 dari tim tamu asal Spanyol, Arteta menilai ada sejumlah hal positif dari penampilan striker barunya tersebut.

Gyokeres, yang diboyong dari Sporting CP dengan nilai transfer besar, memulai pertandingan sebagai starter. Namun, ia belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan dan hanya bermain selama 62 menit sebelum digantikan oleh Martin Odegaard.

Arteta merasa penting untuk terus memberi menit bermain bagi Gyokeres meski kondisi kebugarannya belum 100%. Dia memaklumi sang pemain belum bisa memenuhi ekspektasi tinggi.

Pasalnya, Gyokeres belum menjalani latihan penuh dalam dua bulan terakhir sebelum bergabung dengan the Gunners.

"Kami sudah melangkah ke arah yang tepat karena saya rasa sangat penting baginya untuk memulai pertandingan dan mulai merasakan koneksi dengan tim. Dia baru bergabung dengan kami sekitar satu minggu, tapi saya sudah melihat banyak hal dan tujuan yang jelas, terutama dari caranya menyerang ruang-ruang tertentu," kata Arteta dikutip ESPN.

"Dia baru menjalani lima atau enam sesi latihan sebelum pertandingan ini. Saya rasa di laga nanti dia akan mengambil langkah berikutnya dan berada dalam kondisi yang lebih baik," tutur Arteta merujuk laga Arsenal berikutnya melawan Athletic Bilbao.

Gyokeres memang mendapat satu peluang emas di babak kedua setelah menerima umpan dari Merino. Ia berhasil menerobos pertahanan Villarreal tetapi tendangannya dari sudut sempit hanya mengenai kiper lawan. Itu menjadi satu-satunya peluang terbaik yang ia dapatkan dan belum bisa dimaksimalkan.

Kehadiran Gyokeres di Emirates jelas menyita lantaran harapan besar untuk menjadikannya tumpuan lini depan Arsenal. Sayangnya, debut kandangnya belum memberi dampak nyata.

Kekalahan itu menjadi bahan evaluasi serius bagi Arteta jelang laga pembuka Premier League melawan Manchester United pekan depan. Laga melawan Villarreal juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah dalam membangun ketajaman lini depan dengan memaksimalkan peran Gyokeres.

Arsenal dijadwalkan menutup rangkaian pramusim mereka akhir pekan ini dengan menjamu Bilbao di Emirates. Arteta berharap, Gyokeres bisa menunjukkan peningkatan signifikan.