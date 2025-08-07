Arsenal vs Villarreal, Norgaard: Momen Istimewa Bagi Saya

Headline
CHRISTIAN Norgaard menandai penampilan pertamanya di Stadion Emirates dengan sebuah gol, dan mulai beradaptasi dengan kehidupan di Arsenal musim panas ini.
Gelandang ini tentu saja pernah bermain di kandang Arsenal sebelumnya, sebagai bagian dari tim Brentford, tetapi ia mengatakan bahwa kali ini pengalamannya jauh lebih menyenangkan karena bisa keluar lapangan dengan 60.000 pendukung di belakangnya.
“Rasanya fantastis, tentu saja, bisa masuk ke lapangan, tahu bahwa Anda adalah pemain Arsenal,” ujarnya setelah pertandingan.
“Saya sudah beberapa kali mencoba berada di tim lawan dan lebih menyenangkan mengenakan seragam Arsenal! Tentu saja itu momen yang besar," kata dia.
“Mencetak gol juga merupakan momen yang besar, tetapi saya tidak bisa menikmatinya sebaik yang seharusnya karena skor akhir saat itu. Dan juga, tentu saja tidak bisa menang di kandang sendiri. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki sebelum musim dimulai.”
Sundulan Christian setelah menerima tendangan sudut Gabriel Martinelli di babak pertama memperkecil ketertinggalan Arsenal, tetapi pada akhirnya tidak cukup untuk mencegah kekalahan di pertandingan pramusim kedua terakhir kami.
Terlepas dari skor akhir, Christian yakin ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan tersebut. "Ini hanya soal eksekusi akhir di kedua sisi lapangan," ujarnya. "Mereka punya dua atau tiga peluang, dan mereka mencetak gol dari semuanya. Dan kami juga punya banyak peluang seperti itu di mana kami tidak mengeksekusinya dengan cukup baik.
"Jadi itulah yang harus kami perbaiki dalam 10 atau 11 hari terakhir sebelum musim dimulai. Dan jika kami bisa melakukannya dengan baik, saya yakin kami akan baik-baik saja di musim ini."
Selain dirinya, ada enam pemain Arsenal baru di musim panas yang terlibat dalam pertandingan ini. Norgaard mengatakan tim mulai benar-benar kompak. "Saya rasa menyenangkan bukan menjadi satu-satunya pemain baru di kelas ini!
"Jadi saya menikmatinya, dan sejujurnya, semua orang sangat ramah. Tim ini sangat mudah beradaptasi. Saya sangat menikmati bulan pertama saya dan semoga masih banyak bulan-bulan baik lainnya yang akan datang."
Setelah kekalahan ini, Arteta mendorong para pemainnya untuk bermain cemerlang melawan Athletic Club pada hari Sabtu (8/8)(H-2)
PENYERANG anyar Arsenal, Viktor Gyokeres, menjalani debutnya di Stadion Emirates dalam laga pramusim melawan Villarreal, Kamis (7/8) WIB. Arsenal harus menelan kekalahan 2-3
Arsenal dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah kalah 3-2 dari Villarreal di laga pramusim terakhir.
Meski tampil dominan, Arsenal gagal manfaatkan peluang dan dihukum oleh efektivitas serangan Villarreal di laga pramusim di Stadion Emirates.
Kemenangan Spurs ditentukan oleh gol spektakuler Pape Matar Sarr yang mencetak gol dari tengah lapangan.
Trossard kini menghadapi persaingan ketat di lini serang the Gunners, seiring belanja besar klub London itu di bursa transfer musim panas ini.
Arsenal vs Villareal diwarnai drama liga gol, diakhiri kekalahan The Gunners 2-3.
Mikel Arteta menilai tiga pemain anyar Arsenal, yakni Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, dan Christian Norgaard tampil cukup baik pada pertandingan persahabatan kontra AC Milan.
PELATIH Arsenal, Mikel Arteta memprediksi persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan akan jauh lebih ketat. Menurutnya, setidaknya delapan tim akan berpeluang menjadi juara.
Arsenal sukses merekrut Noni Madueke dan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, serta gelandang Christian Norgaard dari Brentford dan Martin Zubimendi dari Real Sociedad.
