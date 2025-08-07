Arsenal vs Villarreal, The Gunners Kalah Tipis di Kandang Sendiri

Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 03:34
Laga pramusim antara Arsenal dan Villarreal di Stadion Emirates.(AFP/Glyn KIRK)

KLUB Liga Primer Inggris Arsenal menyerah 2-3 dair klub La Liga Villarreal dalam laga pramusim di Stadion Emirates, Kamis (7/8) dini hari WIB.

Meski tampil dominan, The Gunners gagal manfaatkan peluang dan dihukum oleh efektivitas serangan Kapal Selam Kuning.

Villarreal unggul lebih dulu pada menit ke-16 melalui gol Nicolas Pepe.

Berawal dari umpan silang Sergi Cardona dari sisi kiri, kemelut di depan gawang Arsenal gagal diatasi lini belakang tim tuan rumah. Pepe memanfaatkan situasi untuk mencetak gol ke gawang David Raya.

Villarreal menggandakan keunggulan mereka di menit ke-33 ketika Cardona kembali menyisir sisi kiri dan melepas umpan tarik yang disambut tembakan Gerard Moreno.

Meski sempat ditepis Raya, bola muntah disambar Karl Etta Eyong menjadi gol kedua Villarreal.

Tiga menit kemudian Arsenal memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Gabriel Martinelli mengirim sepak pojok ke tiang jauh, yang disundul Christian Norgaard tanpa kawalan untuk menjebol gawang Diego Conde.

Skor 2-1 untuk keunggulan Villarreal atas Arsenal bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Arsenal terus menekan, tetapi serangan mereka kurang efektif.

Villarreal justru memperbesar keunggulan pada menit ke-68 melalui serangan balik cepat. Arnaut Danjuma lolos dari jebakan offside untuk kemudian melepaskan sepakan mendatar ke pojok kanan gawang Raya.

Arsenal mendapat hadiah penalti pada menit ke-76 setelah Max Dowman dilanggar Pau Navarro. Martin Odegaard sukses mengeksekusi penalti dengan sepakan ke sisi kiri, mengecoh kiper Conde.

Meski berusaha keras menyamakan kedudukan, Arsenal gagal menembus lini belakang Villarreal yang bermain disiplin. Skor 3-2 untuk Villarreal pun bertahan.

Kekalahan ini menjadi catatan bagi Arsenal untuk memperbaiki penyelesaian akhir dan soliditas lini belakang menjelang bergulirnya musim 2025/26. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
