Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Villarreal vs Real Oviedo: Villarreal Bekuk Real Oviedo 2-0 di Laga Pembuka La Liga

Thalatie K Yani
16/8/2025 05:24
Villarreal berhasil mengalahkan Real Oviedo 2-0 di laga pembuka La Liga.(Media Sosial X)

VILLARREAL membuka musim La Liga dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Real Oviedo, yang kembali ke kasta tertinggi Spanyol untuk pertama kalinya dalam 25 tahun sekaligus merayakan musim seratus tahunnya. Hasil ini memperpanjang rekor Villarreal yang musim lalu menyapu bersih kemenangan atas tim promosi.

Tuan rumah langsung menekan sejak awal. Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pépé, dan Gerard Moreno bergantian mengancam gawang Aarón Escandell. Oviedo sempat mendapat peluang emas ketika Juan Foyth melakukan kesalahan umpan, namun kiper Villarreal sukses menebus kesalahan dengan menepis penalti Salomón Rondón.

Petaka bagi Oviedo datang sebelum setengah jam laga berjalan. Alberto Reina diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Selang beberapa menit, Etta Eyong mencetak gol lewat sundulan setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti.

Baca juga : Meski Tengah Menghadapi Kasus Pemerkosaan, Thomas Partey Direkrut Villarreal

Villarreal menggandakan keunggulan tujuh menit kemudian melalui sepakan first-time Pape Gueye memanfaatkan umpan tarik Pépé.

Meski kehilangan Gerard Moreno akibat cedera di awal babak kedua, Villarreal tetap mengontrol jalannya pertandingan. Oviedo berusaha membalas lewat tembakan jarak jauh Ilyas Chaira, namun mudah diamankan kiper. Beberapa peluang tambahan dari Gueye dan Pépé juga digagalkan Escandell.

Suasana di Estadio de la Cerámica semakin hangat dengan kembalinya Santi Cazorla ke LaLiga, meski gol telat Yeremy Pino dianulir karena handball.

Kemenangan ini membuat Villarreal melanjutkan tren positif dari akhir musim lalu, sementara Oviedo harus segera beradaptasi dengan kerasnya persaingan di LaLiga. (FlashScore/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
