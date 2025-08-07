Kalah 3-2 dari Villarreal, Arteta Tegaskan Arsenal akan Tampil Maksimal Lawan Athletic Club

Mikel Arteta(arsenal.com)

ARSENAL dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah kalah 3-2 dari Villarreal di laga pramusim terakhir. Meski demikian, pelatih The Gunners Mikel Arteta merasa senang karena mendapatkan motivasi untuk memperbaiki posisi pada awal musim panas.

Arteta mendorong para pemainnya untuk bermain cemerlang melawan Athletic Club pada hari Sabtu (8/8) agar dapat menutup jadwal pertandingan musim panas yang padat dengan hasil yang baik.

"Meskipun kami banyak menekan lawan, kami masih kewalahan dengan serangan balik beberapa kali hingga akhirnya kalah," kata dia.

Arteta menambahkan, ia sudah melihat cukup banyak pertandingan malam ini untuk meyakini hal itu akan terjadi.

“Kami kecewa dengan hasilnya,” ujarnya.

"Saya pikir kami agak naif, terutama cara kami bertahan di ruang terbuka dan melakukan counter-press dalam beberapa momen - saya pikir mereka hanya punya tiga tembakan, tiga gol," lanjutnya.

Arteta menilai tim harus meningkatkan permainan di sekitar daerah pertahanan lawan. "Banyak hal yang kami lakukan di semua lini, saya pikir kami berada di posisi yang baik. Tetapi sekali lagi, rasa sakit hati karena kalah dalam satu pertandingan itu perlu, dan merupakan hal positif yang bisa kami manfaatkan untuk pertandingan hari Sabtu dan awal musim ini," kata dia.

Dalam pertandingan tersebut, Jurrien Timber dan Gabriel bermain cemerlang usai pulih dari cedera yang mereka alami di bulan-bulan terakhir musim lalu. Hal ini melegakan sang pelatih.

Di sisi lain, ada tujuh pemain lain yang baru pertama kali merasakan pengalaman bermain di Stadion Emirates dengan seragam Arsenal. membuat Mikel merasa banyak individu telah melangkah maju selama pramusim, dan berharap hal itu berlanjut melawan Athletic Club.

Merefleksikan kembalinya duo pertahanan kami, Mikel menambahkan: “Kami juga kehilangan Ricky selama tur, jadi mereka semua mengalami cedera jangka panjang, pemain yang sangat, sangat penting bagi kami. Mereka mendapat sedikit kesempatan bermain hari ini setelah empat atau lima bulan, yang merupakan waktu yang lama, jadi itu kabar baik karena kami membutuhkan semua orang untuk meningkatkan level dan bersaing dengan kualitas yang kami inginkan.

“Untuk membawa mereka masuk, pengalaman pertama mereka di Emirates dan mendapatkan sambutan yang mereka semua dapatkan. Jadi, terima kasih banyak kepada para pendukung kami karena mereka benar-benar membuat kami merasa luar biasa.

“Kami akan menghadapi lawan yang sangat tangguh lagi, jadi ini ujian yang hebat. Saya harap banyak orang datang ke sini lagi dan mendukung tim seperti yang telah mereka lakukan hari ini, dan semoga kami bisa memberi mereka penampilan dan hasil yang lebih baik."

“Kami akan menghadapi satu pertandingan lagi pada hari Sabtu untuk menyelesaikan persiapan dan fokus pada pekan ini melawan Man Utd," pungkasnya. (H-2)