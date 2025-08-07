Arsenal vs Villareal 2-3, Arteta Puji Permainan Viktor Gyokeres

Mikel Arteta(arsenal.com)

PERTANDINGAN pramusim kandang pertama Arsenal di musim panas ini diwarnai drama liga gol yang berujung pada kekalahan Arsenal dari tim La Liga Villareal 2-3.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan kesempatan pertama kepada tujuh pemain untuk bermain bersama Arsenal di kandang sendiri, sementara Christian Norgaard dan Martin Odegaard mencetak gol.

Mikel Arteta mengatakan, Viktor Gyokeres sudah dapat beradaptasi dengan permainan tim "Saya pikir sangat penting baginya untuk memulai pertandingan dan mulai memiliki perasaan dan koneksi dengan tim. Dia baru bersama kami sekitar seminggu, tetapi saya benar-benar melihat banyak hal dan banyak tujuan, terutama cara dia menyerang area-area tertentu," kata Arteta.

"Jadi secara umum, bagi banyak pemain yang belum banyak bermain, kami memiliki banyak menit bermain sekarang karena mereka akan siap untuk hari Sabtu dalam kondisi yang jauh lebih baik," ujarnya.

Arteta juga mengatakan ia memutuskan untuk mengistirahatkan Kai Havertz setelah pemain tersebut mengaku kurang sehat. "Saya rasa ini akan berlangsung beberapa hari, semoga akhir pekan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya rasa dia akan fit," ujarnya.

Sementara itu, ia berharap tiga pemain yang absen yakni dapat kembali bermain pada musim panas ini. Arteta mendorong para pemainnya untuk bermain cemerlang melawan Athletic Club pada hari Sabtu (8/8) agar dapat menutup jadwal pertandingan musim panas yang padat dengan hasil yang baik. (H-2)