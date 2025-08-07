Arsenal vs Villareal 2-3, Arteta Puji Permainan Viktor Gyokeres

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PERTANDINGAN pramusim kandang pertama Arsenal di musim panas ini diwarnai drama liga gol yang berujung pada kekalahan Arsenal dari tim La Liga Villareal 2-3.
Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan kesempatan pertama kepada tujuh pemain untuk bermain bersama Arsenal di kandang sendiri, sementara Christian Norgaard dan Martin Odegaard mencetak gol.
Mikel Arteta mengatakan, Viktor Gyokeres sudah dapat beradaptasi dengan permainan tim "Saya pikir sangat penting baginya untuk memulai pertandingan dan mulai memiliki perasaan dan koneksi dengan tim. Dia baru bersama kami sekitar seminggu, tetapi saya benar-benar melihat banyak hal dan banyak tujuan, terutama cara dia menyerang area-area tertentu," kata Arteta.
"Jadi secara umum, bagi banyak pemain yang belum banyak bermain, kami memiliki banyak menit bermain sekarang karena mereka akan siap untuk hari Sabtu dalam kondisi yang jauh lebih baik," ujarnya.
Arteta juga mengatakan ia memutuskan untuk mengistirahatkan Kai Havertz setelah pemain tersebut mengaku kurang sehat. "Saya rasa ini akan berlangsung beberapa hari, semoga akhir pekan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya rasa dia akan fit," ujarnya.
Sementara itu, ia berharap tiga pemain yang absen yakni dapat kembali bermain pada musim panas ini. Arteta mendorong para pemainnya untuk bermain cemerlang melawan Athletic Club pada hari Sabtu (8/8) agar dapat menutup jadwal pertandingan musim panas yang padat dengan hasil yang baik. (H-2)
Christian Norgaard menandai penampilan pertamanya di Stadion Emirates dengan sebuah gol dalam pertandingan Arsenal vs Villareal.
Arsenal dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah kalah 3-2 dari Villarreal di laga pramusim terakhir.
Mikel Arteta menilai tiga pemain anyar Arsenal, yakni Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, dan Christian Norgaard tampil cukup baik pada pertandingan persahabatan kontra AC Milan.
PELATIH Arsenal, Mikel Arteta memprediksi persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan akan jauh lebih ketat. Menurutnya, setidaknya delapan tim akan berpeluang menjadi juara.
Arsenal sukses merekrut Noni Madueke dan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, serta gelandang Christian Norgaard dari Brentford dan Martin Zubimendi dari Real Sociedad.
ARSENAL dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Bologna mengenai perekrutan Riccardo Calafiori. Bek Italia itu tinggal sedikit lagi bergabung bersama the Gunners.
Pelatih Mikel Arteta mengakui kekalahan berturut memperlambat Arsenal. Namun ia yakin The Gunners mampu bangkit.
Perjalanan yang menakutkan ke Goodison Park datang lebih awal bagi Arsenal musim saat mereka datang melawan Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu (17/9) malam WIB.
GELANDANG Arsenal Thomas Partey harus menelan pil pahit. Dirinya dipastikan bakal dilepas oleh The Gunners.
The Gunners kehilangan gaya permainan sebagai tim yang memburu kembali kejayaan di musim ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved