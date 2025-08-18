Arteta Akui Arsenal di Bawah Standar

Pelatih Arsenal Mikel Arteta(instagram/@mikelarteta)

ARSENAL berhasil menjaga persaingan dengan Liverpool dan Manchester City setelah meraih kemenangan tipis 1-0 di pertandingan Man United vs Arsenal di Old Trafford, Minggu (17/8). Meski begitu, sang pelatih Mikel Arteta mengakui timnya perlu berbenah karena laga tersebut dinilainya tidak mencerminkan permainan the Gunners.

Gol tunggal Arsenal dicetak oleh Riccardo Calafiori yang memanfaatkan kesalahan kiper MU, Altay Bayindir.

Gol yang berawal dari sepak pojok tersebut turut menuai kontroversi lantaran William Saliba tampak mengganggu pergerakan Bayindir yang hendak memblok bola sebelum akhirnya ditanduk Calafiori.

Meski keluar sebagai pemenang, Arsenal sejatinya tampil lebih banyak bertahan. The Gunners hanya menguasai 38% permainan sedangkan MU mendominasi dengan 62% penguasaan bola. Arteta menegaskan ada banyak hal yang harus segera diperbaiki.

"Kami harus memperbaiki banyak hal dan itu akan segera terjadi," ujar Arteta.

Setelah finis sebagai runner-up dalam tiga musim terakhir, pelatih asal Spanyol itu dituntut membawa Arsenal meraih gelar liga pertama sejak 2004.

Arteta pun mengakui performa timnya masih jauh dari kata ideal. Meski begitu, tiga poin yang berhasil dibawa pulang sangat penting untuk menjaga momentum.

"Hasil yang besar. Laga pertama musim ini di Old Trafford, saat Anda bisa merasakan mereka sedang membangun sesuatu," ujar Arteta.

"Kemenangan ini tentu memberi Anda momentum dan kepercayaan diri meski tidak berada pada standar terbaik. Hari ini kami memang tidak demikian, harus diakui. Tim harus menemukan ketangguhan itu sepanjang sembilan hingga sepuluh bulan musim ini." ungkap Arteta. (AFP/H-4)