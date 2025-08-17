Gyokeres Siap Tampil Lawan MU

Viktor Gyokeres.(DOK INSTAGRAM/@VIKTORGYOKERES)

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan keyakinannya bahwa timnya berpeluang menjuarai Liga Primer Inggris setelah tiga musim berturut-turut finis di posisi kedua jelang laga melawan Manchester United di Old Trafford pada Minggu (17/8).

"Ya, terutama melihat konsistensi yang kami tunjukkan dalam tiga tahun terakhir. Kami tahu margin itu kecil, dan kompetisi juga meningkat. Dengan perekrutan baru dan satu tahun lagi bersama, kami harus menang," ujar Arteta dikutip dari VAVEL.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti kekuatan tim-tim pesaing. “Banyak, terlalu banyak, dan mereka semakin kuat. Ada tim yang mungkin tidak Anda perhitungkan sekarang, tapi tiba-tiba bisa mengejutkan semua orang,” tambahnya.

Arteta menilai Manchester United juga akan tampil berbeda musim ini setelah melakukan perbaikan skuat. “Mereka akan lebih baik dari musim lalu. Manajer memiliki lebih banyak waktu dengan tim, ada pra-musim, dan mereka melakukan perekrutan bagus, seperti tim lain,” katanya.

Mengenai kepemimpinan di tim, Arteta memastikan Martin Odegaard tetap menjadi kapten. "Ini bukan hanya opini saya, tapi seluruh staf dan pemain. Saya minta mereka memilih kapten, dan hasilnya jelas, semua memilih Martin Odegaard. Itu tanda jelas bagaimana perasaan mereka tentang siapa yang memimpin dan memberi dukungan," kata Arteta.

Soal striker baru Viktor Gyokeres, Arteta optimistis pemain asal Swedia itu siap bersaing untuk tempat starter, termasuk dalam laga Man Utd vs Arsenal.

"Dia semakin baik setiap hari. Dia biasanya pemain yang fit. Memang belum banyak berlatih dengan kami, tapi dari dua penampilannya di laga sebelumnya, feeling-nya sangat bagus. Kita lihat nanti bagaimana kami memanfaatkan dia pada hari Minggu," ujar Arteta. (I-3)