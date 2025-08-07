Rapor Debut Gyokeres di Kandang Arsenal: Belum Meyakinkan

Pemain Arsenal Viktor Gyokeres(Instagram/@viktorgyokeres)

PENYERANG anyar Arsenal, Viktor Gyokeres, menjalani debutnya di Stadion Emirates dalam laga pramusim melawan Villarreal, Kamis (7/8) WIB. Arsenal harus menelan kekalahan 2-3 dari wakil La Liga tersebut.

Penampilan perdana Gyokeres di hadapan publik London Utara belum mampu memberikan dampak signifikan. Didatangkan dengan mahar besar dari Sporting CP senilai 63 juta euro plus tambahan 10 juta euro, ekspektasi terhadap Gyokeres sangat tinggi namun sang striker belum meyakinkan.

Laga itu sedianya menjadi ajang pembuktian pertamanya setelah transfer kepindahannya yang diwarnai drama negosiasi alot akhirnya rampung. Namun, striker asal Swedia tersebut tampil di bawah performa terbaiknya dan tampak belum sepenuhnya bugar.

Baca juga : Arsenal vs Villarreal, Norgaard: Momen Istimewa Bagi Saya

Gyokeres hanya bermain selama 62 menit sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh kapten tim, Martin Odegaard.

Laga itu menandai penampilan kandang pertama Arsenal di pramusim sekaligus pengingat pekerjaan rumah bagi Arteta masih banyak, terutama dalam memaksimalkan peran Gyokeres sebagai juru gedor utama.

Gyokeres mendapat sorotan utama bukan hanya karena harga mahalnya tetapi juga karena performanya yang masih belum menjawab kebutuhan lini depan Arsenal. Dengan musim kompetisi resmi yang tinggal menghitung hari, waktu pembuktian pun semakin sempit.

Baca juga : Kalah 3-2 dari Villarreal, Arteta Tegaskan Arsenal akan Tampil Maksimal Lawan Athletic Club

Sementara Gyokeres masih mencari ritme permainan, justru mantan pemain Arsenal, Nicolas Pepe yang tampil menonjol di kubu lawan. Winger asal Pantai Gading itu membuka keunggulan Villarreal di menit ke-16 lewat penyelesaian jarak dekat.

Meski enggan merayakan gol, aksi Pepe seolah menjadi pengingat akan keputusan Arsenal melepasnya beberapa musim lalu. Villarreal menggandakan keunggulan lewat Karl Etta Eyong di menit ke-31.

Christian Norgaard, rekrutan baru Arsenal dari Brentford, memperkecil ketertinggalan di menit ke-36. Babak kedua dimulai dengan sejumlah rotasi dari Mikel Arteta. Dua pemain anyar Cristhian Mosquera dan Martín Zubimendi, masuk ke lapangan.

Namun, Villarreal kembali menjauh lewat gol Arnaut Danjuma, eks pinjaman Tottenham, yang membawa tim tamu unggul 3-1. Arsenal sempat membalas melalui eksekusi penalti Odegaard di menit ke-76 tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan.

Arsenal juga mencatatkan debut Noni Madueke yang tampil untuk pertama kalinya setelah sebelumnya membela Chelsea dalam ajang Piala Dunia Antarklub.The Gunners masih akan melakoni uji coba pramusim terakhir melawan Athletic Club sebelum membuka musim Liga Primer menghadapi Manchester United. (H-4)