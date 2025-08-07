Arsenal vs Villarreal: Max Dowman Bersinar di Tengah Kekalahan The Gunners

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
ARSENAL harus kembali menelan pil pahit dalam laga pramusim setelah dikalahkan Villarreal dengan skor 2-3 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, Kamis (7/8). Meski hasil pertandingan Arsenal vs Villarreal mengecewakan, sorotan utama justru tertuju pada gelandang muda Max Dowman.
Pemain berusia 15 tahun itu tampil impresif dan kembali memukau publik dengan aksinya yang berhasil memenangi penalti untuk gol kedua Arsenal. Penampilan Dowman pada laga Arsenal vs Villarreal mengundang pujian dari pelatih Mikel Arteta, yang menyebutnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi saat ini.
“Dowman terus menunjukkan performa yang mengesankan. Efisiensinya dalam setiap aksi sungguh luar biasa,” kata Arteta kepada TNT Sports.
Dowman sebelumnya juga tampil gemilang saat Arsenal mengalahkan Newcastle 3-2 pada 27 Juli. Konsistensinya membuat ia disebut-sebut berpotensi menembus tim utama musim ini, mengikuti jejak Ethan Nwaneri.
Namun di balik sorotan pada Dowman, hasil laga Arsenal vs Villarreal memperpanjang tren negatif The Gunners dalam pramusim. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun setelah sebelumnya ditaklukkan oleh Tottenham. Arteta menyebut hasil ini sebagai momen menyakitkan dan menyoroti kelemahan di lini pertahanan.
“Kami naif dalam bertahan. Villarreal sangat efisien memanfaatkan ruang yang kami berikan. Ini pekerjaan rumah besar sebelum musim dimulai,” ujarnya.
Arsenal masih menyisakan satu laga uji coba terakhir melawan Athletic Bilbao sebelum menghadapi Manchester United di pekan pembuka Liga Premier. (Z-10)
Gyokeres, yang diboyong dari Sporting CP dengan nilai transfer besar, memulai pertandingan sebagai starter dalam laga Arsenal kontra Villarreal.
Arsenal vs Villareal diwarnai drama liga gol, diakhiri kekalahan The Gunners 2-3.
Christian Norgaard menandai penampilan pertamanya di Stadion Emirates dengan sebuah gol dalam pertandingan Arsenal vs Villareal.
Arsenal dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah kalah 3-2 dari Villarreal di laga pramusim terakhir.
Mikel Arteta menilai tiga pemain anyar Arsenal, yakni Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, dan Christian Norgaard tampil cukup baik pada pertandingan persahabatan kontra AC Milan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved