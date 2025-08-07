Arsenal vs Villarreal: Max Dowman Bersinar di Tengah Kekalahan The Gunners

Gelandang muda Arsenal, Max Dowman(Dok. BBC )

ARSENAL harus kembali menelan pil pahit dalam laga pramusim setelah dikalahkan Villarreal dengan skor 2-3 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, Kamis (7/8). Meski hasil pertandingan Arsenal vs Villarreal mengecewakan, sorotan utama justru tertuju pada gelandang muda Max Dowman.

Pemain berusia 15 tahun itu tampil impresif dan kembali memukau publik dengan aksinya yang berhasil memenangi penalti untuk gol kedua Arsenal. Penampilan Dowman pada laga Arsenal vs Villarreal mengundang pujian dari pelatih Mikel Arteta, yang menyebutnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi saat ini.

“Dowman terus menunjukkan performa yang mengesankan. Efisiensinya dalam setiap aksi sungguh luar biasa,” kata Arteta kepada TNT Sports.

Dowman sebelumnya juga tampil gemilang saat Arsenal mengalahkan Newcastle 3-2 pada 27 Juli. Konsistensinya membuat ia disebut-sebut berpotensi menembus tim utama musim ini, mengikuti jejak Ethan Nwaneri.

Namun di balik sorotan pada Dowman, hasil laga Arsenal vs Villarreal memperpanjang tren negatif The Gunners dalam pramusim. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun setelah sebelumnya ditaklukkan oleh Tottenham. Arteta menyebut hasil ini sebagai momen menyakitkan dan menyoroti kelemahan di lini pertahanan.

“Kami naif dalam bertahan. Villarreal sangat efisien memanfaatkan ruang yang kami berikan. Ini pekerjaan rumah besar sebelum musim dimulai,” ujarnya.

Arsenal masih menyisakan satu laga uji coba terakhir melawan Athletic Bilbao sebelum menghadapi Manchester United di pekan pembuka Liga Premier. (Z-10)