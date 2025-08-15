MU Bidik Kemenangan Perdana, Arsenal Jadi Ujian Berat di Old Trafford

Headline
MANCHESTER United akan menghadapi ujian berat di awal Liga Inggris 2025/2026 saat menjamu Arsenal. Laga besar ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Minggu (17/8) malam.
Kemenangan menjadi target penting bagi MU demi memulai musim dengan catatan positif, terutama setelah melalui musim 2024/2025 yang mengecewakan. Tim asuhan Ruben Amorim finis di peringkat ke-15, posisi terburuk mereka dalam lebih dari setengah abad.
Namun, Arsenal bukan lawan yang gampang. The Gunners adalah runner-up dalam tiga musim terakhir dan MU tercatat tak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, dengan empat di antaranya berakhir kekalahan.
Pertemuan terakhir kedua tim di liga pada Maret lalu berakhir imbang 1-1. Kemenangan terakhir MU atas Arsenal terjadi pada September 2022 dengan skor 3-1.
Gelandang Manchester United, Mason Mount, menegaskan pentingnya duel pembuka ini. "Krasa memulai musim dengan pertandingan itu (melawan Arsena), akan sangat penting untuk kami, mulai menekan lawan dan sangat mendesak ke depan," katanya di situs resmi klub dilansir Jumat (15/8).
"Ini akan jadi sebuah pertandingan intensitas tinggi, pertandingan pertama musim ini, ini adalah rasa lapar untuk benar-benar tampil dan memperbaikinya sebagai sebuah tim dan bersatu dalam hal itu," pungkasnya. (H-3)
