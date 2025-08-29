Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Kai Havertz akan Jalani Operasi Lutut

Budi Ernanto
29/8/2025 06:15
Kai Havertz.(AFP/GLYN KIRK)

STRIKER Arsenal Kai Havertz akan menjalani operasi lutut dan harus keluar dari daftar starter Arsenal untuk beberapa waktu.

Pemain berusia 26 tahun itu sempat tampil dalam laga kontra Manchester United. Tapi, tidak saat kemenangan 5-0 atas Leeds pada Sabtu (23/8) akibat cedera lutut.

Manajer Arsenal Mikel Arteta sebelum pertandingan melawan Leeds mengatakan pihaknya butuh waktu untuk menentukan tindakan yang diperlukan terkait cedera mantan pemain Chelsea itu.

Baca juga : Mikel Arteta tegaskan Viktor Gyokeres Bertekad Tampil Apik Kontra Leeds United

Tapi, seperti dikabarkan BBC, Havertz hanya harus absen beberapa minggu dan tidak berbulan-bulan.

Itu menjadi kabar yang melegakan karena Arteta saat ini sedang krisis pemain. Akibat cedera, Arsenal sedang tidak bisa diperkuat Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ben White, dan Gabriel Jesus.

Striker anyar Arsenal, Viktor Gyokeres, kini menjadi satu-satunya penyerang yang fit. Gyokeres telah menyumbangkan dua gol saat dirinya tampil melawan Leeds.

Arteta nampaknya akan memainkan Eberechi Eze yang dibeli dari Crystal Palace dengan nilai 60 juta pound sterling. Eze sudah menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya.

Menurut jadwal, Arsenal akan bertemu ke Anfield untuk menghadapi juara bertahan Liga Primer Inggris Liverpool pada Minggu (31/8). Baik Arsenal dan Liverpool saat ini sama-sama mengantongi 6 poin hasil dari dua kemenangan pada awal musim ini. (I-3)



Editor : Budi Ernanto
