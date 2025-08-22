Jorge Martin Disebut Bisa Jadi Lebih Tangguh usai Sembuh dari Cedera

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MANTAN juara dunia MotoGP Casey Stoner menyebut rangkaian cedera parah yang dialami Jorge Martin sepanjang musim 2025 justru bisa menjadikannya lebih kuat di masa depan, sebagaimana dialami Marc Marquez beberapa tahun lalu.
"Saya tidak bisa benar-benar membayangkan bagaimana rasanya menjalani apa yang dia alami," ujar Stoner, dikutip dari Crash, Kamis (21/8).
"Tapi kami pernah memulai musim dengan cedera pergelangan tangan, itu sangat sulit. Kemudian dia mengalami momen yang benar-benar mengerikan dengan kecelakaan di Qatar. Itu jelas bukan cara ideal untuk memulai musim sebagai juara dunia," lanjutnya.
Jorge Martin melewatkan seluruh sesi tes pramusim usai kecelakaan pada hari pertama tes Sepang, hanya 13 lap setelah turun ke lintasan. Cedera pergelangan tangannya bahkan memburuk akibat insiden latihan menjelang GP Thailand.
Debutnya bersama Aprilia baru terjadi di seri keempat di Qatar, namun petaka kembali datang ketika ia mengalami kecelakaan di akhir balapan dan ditabrak Fabio Di Giannantonio dari tim VR46. Martin kembali tampil di GP Ceko sebelum jeda musim panas.
"Biasanya, momen seperti ini akan membuat Anda jauh lebih tangguh ke depan," tambah Stoner yang merupakan juara MotoGP pada 2007 dan 2011.
Ia mencontohkan bagaimana Marc Marquez berhasil kembali ke performa terbaiknya meski sempat absen panjang karena cedera berat.
"Kita tidak tahu apa yang bisa kita harapkan dari Jorge ke depannya, tapi pengalaman ini bisa menjadi modal besar," ungkap Stoner.
Stoner juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosional dalam karier pembalap.
"Jika kita terlalu larut dalam momen terbaik, saat momen terburuk datang, dampaknya bisa sangat dalam. Penting untuk tetap membumi," katanya.
Selama masa pemulihan cederanya, Jorge Martin sempat mencoba mengaktifkan klausul pelepasan kontrak berbasis performa demi keluar dari Aprilia di akhir musim.
Namun, setelah tim mengancam membawa kasus itu ke ranah hukum, Martin memilih untuk menyelesaikan tahun terakhir kontraknya. (Ant/Z-1)
Sejauh ini, finis terbaik Martin bersama Aprilia adalah posisi ketujuh di GP Ceko di Brno.
Musim ini, Jorge Martin melewatkan 10 seri karena menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera, setelah pindah dari Prima Pamac Ducati ke Aprilia.
JUARA bertahan MotoGP, Jorge Martin, kembali merasakan atmosfer balapan di MotoGP Ceko.
Jorge Martin resmi bertahan di Aprilia Racing hingga 2026. Usai masa sulit penuh cedera, ia siap comeback di MotoGP Brno akhir pekan ini.
PROSES pemulihan Jorge Martin dari cedera yang dideritanya terus menunjukkan perkembangan positif.
Bagi Pol Espargaro, kesempatan ini sekaligus menjadi ujian berbeda setelah sebelumnya menjalani serangkaian tes di Balaton Park.
Fabio Quartararo menegaskan bahwa uji coba tersebut akan memberikan gambaran awal mengenai potensi mesin baru Yamaha yang dirancang untuk menggantikan motor inline-4 M1.
Sejauh ini, finis terbaik Martin bersama Aprilia adalah posisi ketujuh di GP Ceko di Brno.
Setelah 15 tahun menggunakan mesin 1000cc, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc.
Marco Bezzecchi memimpin 19 lap pertama balapan di depan Marc Marquez, tetapi turun ke posisi kedua, lalu ketiga setelah gagal bersaing dengan Marquez dan Fermin Aldeguer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved