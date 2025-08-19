Casey Stoner Nilai Regulasi Baru MotoGP 2027 Keliru

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MANTAN pembalap MotoGP, Casey Stoner, menyampaikan kekhawatirannya terkait regulasi teknis baru yang akan mulai berlaku pada musim 2027. Menurutnya, aturan anyar justru berpotensi membuat aksi salip menyalip semakin sulit dilakukan.
Setelah 15 tahun menggunakan mesin 1000cc, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc. Aturan baru juga mencakup penghapusan perangkat ride-height, pembatasan ukuran perangkat aerodinamika, serta pengurangan bobot minimum motor dari 157 kilogram menjadi 153 kilogram.
Perubahan tersebut digagas untuk menekan laju perkembangan performa motor yang dinilai berisiko melampaui batas keamanan lintasan, sekaligus memberi peran lebih besar kepada keterampilan pembalap.
Namun, Stoner yang sejak lama menyoroti penggunaan aerodinamika dan elektronik di MotoGP, menilai langkah ini tidak tepat.
"Motor dibuat lebih ringan, maka jarak pengereman jadi lebih pendek. Kecepatan puncak juga akan lebih rendah tanpa ride-height device, yang berarti titik pengereman semakin singkat. Artinya, peluang untuk menyalip juga makin sedikit," ujar Stoner dikutip dari Crash.
Ia menambahkan, sayap aerodinamika masih akan tetap digunakan dan motor yang lebih ringan cenderung membawa kecepatan menikung lebih tinggi. "Itu justru akan menciptakan udara turbulen, serta tetap menimbulkan masalah stabilitas dan temperatur ban bagi pebalap yang berada di belakang," katanya.
"Saya tidak mengerti bagaimana orang-orang tidak melihat masalah ini, setiap langkah yang diambil ke arah ini justru keliru," sambungnya.
Sementara itu, pabrikan MotoGP telah sepakat untuk menunda uji coba mesin 850cc hingga paling cepat 17 November 2025. (I-3)
Marco Bezzecchi memimpin 19 lap pertama balapan di depan Marc Marquez, tetapi turun ke posisi kedua, lalu ketiga setelah gagal bersaing dengan Marquez dan Fermin Aldeguer.
Francesco Bagnaia kesulitan menemukan performa terbaiknya di motor GP25 yang memiliki karakteristik pengereman yang bertolak belakang dengan gaya balapnya.
Musim ini, Marc Marquez menunjukkan dominasi luar biasa dengan memenangi 9 dari 13 balapan utama dan 12 balapan terakhir secara beruntun, termasuk Sprint Race.
Pada tujuh kali balapan GP Austria sebelumnya, Marc Marquez selalu gagal finis terdepan pada balapan utama di Spielberg.
Enea Bastianini memulai balapan dari posisi start kelima musim ini, sebelum akhirnya mampu mengamankan finis lima besar di balapan kandang tim KTM.
Identitas mesin kini menjadi bagian integral dalam ekosistem digital Indonesia—dari aplikasi perbankan, sistem pemerintahan, hingga layanan e-commerce.
Potensi penyerapan karbon nasional mencapai 170,18 Mt CO2/tahun.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved