Casey Stoner Nilai Regulasi Baru MotoGP 2027 Keliru

Ilustrasi.(AFP/LUIS ROBAYO)

MANTAN pembalap MotoGP, Casey Stoner, menyampaikan kekhawatirannya terkait regulasi teknis baru yang akan mulai berlaku pada musim 2027. Menurutnya, aturan anyar justru berpotensi membuat aksi salip menyalip semakin sulit dilakukan.

Setelah 15 tahun menggunakan mesin 1000cc, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc. Aturan baru juga mencakup penghapusan perangkat ride-height, pembatasan ukuran perangkat aerodinamika, serta pengurangan bobot minimum motor dari 157 kilogram menjadi 153 kilogram.

Perubahan tersebut digagas untuk menekan laju perkembangan performa motor yang dinilai berisiko melampaui batas keamanan lintasan, sekaligus memberi peran lebih besar kepada keterampilan pembalap.

Baca juga : Casey Stoner Sebut Regulasi MotoGP 2027 Bukan untuk Pembalap

Namun, Stoner yang sejak lama menyoroti penggunaan aerodinamika dan elektronik di MotoGP, menilai langkah ini tidak tepat.

"Motor dibuat lebih ringan, maka jarak pengereman jadi lebih pendek. Kecepatan puncak juga akan lebih rendah tanpa ride-height device, yang berarti titik pengereman semakin singkat. Artinya, peluang untuk menyalip juga makin sedikit," ujar Stoner dikutip dari Crash.

Ia menambahkan, sayap aerodinamika masih akan tetap digunakan dan motor yang lebih ringan cenderung membawa kecepatan menikung lebih tinggi. "Itu justru akan menciptakan udara turbulen, serta tetap menimbulkan masalah stabilitas dan temperatur ban bagi pebalap yang berada di belakang," katanya.

"Saya tidak mengerti bagaimana orang-orang tidak melihat masalah ini, setiap langkah yang diambil ke arah ini justru keliru," sambungnya.

Sementara itu, pabrikan MotoGP telah sepakat untuk menunda uji coba mesin 850cc hingga paling cepat 17 November 2025. (I-3)