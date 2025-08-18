Meski Hanya Finis Kelima di GP Austria, Enea Bastianini Senang

Pembalap Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini(AFP/JURE MAKOVEC)

PEMBALAP Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini mencatat hasil terbaiknya sepanjang MotoGP musim 2025 setelah finis di urutan kelima di balapan utama GP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8).

"Itu hasil terbaik saya tahun ini, saya senang. Dari awal balapan motor terasa positif meski saya sempat membuat kesalahan di lap kedua. Kami terus bekerja, gaya balap saya makin baik, dan aero baru dari pabrikan membantu," kata Bastianini di laman resmi timnya setelah lomba.

Bastianini tampil sebagai satu-satunya wakil KTM Tech3 setelah Maverick Vinales terpaksa absen karena cedera bahu.

Pembalap asal Italia itu memulai balapan dari posisi start kelima musim ini, sebelum akhirnya mampu mengamankan finis lima besar di balapan kandang tim KTM.

Start yang kurang mulus membuat Bastianini sempat melorot ke posisi sembilan pada putaran awal.

Namun, ia tampil sabar dengan melakukan sejumlah manuver penting, termasuk melewati Raul Fernandez dan Francesco Bagnaia, hingga menempati posisi kelima pada enam lap terakhir. Ia mempertahankan posisinya hingga garis finis.

Manajer tim KTM Tech3 Nicolas Goyon mengatakan hasil tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan performa Bastianini setelah sebelumnya juga tampil menjanjikan di Brno.

"Akhir pekan ini sangat kuat baginya, dari kualifikasi hingga balapan utama. Hasil kelima ini sesuai harapan kami dan memberi kepercayaan

diri untuk seri-seri berikutnya," ujar Goyon.

Enea Bastianini untuk sementara berada di posisi ke-14 klasemen sementara MotoGP 2025 dengan mengemas 63 poin. Di atasnya ada Vinales dengan 69 poin.

Posisi puncak masih di tempati Marc Marquez (Ducati Lenovo) dengan 418 poin. Ia mematahkan kutukan di Red Bull Ring setelah memenangi balapan utama GP Austria 2025. (Ant/Z-1)