Marc Marquez Senang Sukses Pecahkan Kutukan GP Austria

MARC Marquez mengatakan kemenangan di GP Austria 2025 terasa istimewa karena berhasil mematahkan 'kutukan' di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8).
Pada tujuh kali balapan sebelumnya, ia selalu gagal finis terdepan pada balapan utama di Spielberg.
Namun, kali ini berbeda, pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil impresif dengan menyalip Marco Bezzecchi pada lap ke-20 dan mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Fermin Aldeguer hingga garis finis.
"Saya sangat ingin menang di sini. Saat ditanya pada Kamis lalu tentang target, saya bilang dengan motor merah (Ducati) tujuannya adalah
kemenangan, karena ini motor yang sering mengalahkan saya di trek ini," kata Marquez dalam laman resmi tim.
Menurut dia, persaingan ketat dari Bezzecchi, Bagnaia, hingga Aldeguer membuat balapan berlangsung sengit.
"Kami sudah tahu bahwa Fermin adalah salah satu yang paling baik dalam menjaga ban. Ketika melihat namanya di papan pit, saya tahu harus kembali menekan, dan kami finis dengan ritme yang bagus," kata dia.
Dengan tambahan kemenangan di Spielberg, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen dengan 418 poin, unggul 142 poin dari adiknya, Alex Marquez. Ducati Lenovo Team juga masih memimpin klasemen tim dengan 639 poin.
"Kami sedang melakukan pekerjaan besar, dan sekarang Balaton menanti kami," kata Marquez merujuk pada debut MotoGP di Sirkuit Balaton Park Hungaria pada 22-24 Agustus. (Ant/Z-1)
Bezzecchi menyoroti bantuan berharga dari dua legenda MotoGP. Rossi, yang memiliki hubungan dekat denganny
FRANCESCO Bagnaia (Ducati) menyambut positif lanjutan MotoGP Austria 2025 setelah menemukan rasa percaya diri baru pada motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya.
Gelaran MotoGP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.
Bezzecchi mengakui masukan Rossi berperan penting dalam kebangkitannya setelah penampilan buruk sehari sebelumnya.
