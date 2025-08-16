Jadwal Siaran Langsung Sprint Race Moto GP Austria 2025

Francesco Bagnaia(Instagram/Motogp)

Ajang Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini dengan seri ke-13 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Salah satu yang paling ditunggu ialah sprint race yang akan berlangsung Sabtu (16/8) malam WIB.

Sprint race MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring bakal digelar sebanyak 14 lap. Sebelum sesi balapan singkat tersebut, para pembalap lebih dulu menjalani babak kualifikasi yang digelar usai latihan bebas kedua (free practice 2) pada sore hari.

Hasil kualifikasi nantinya akan menentukan posisi start para rider di sprint race dan balapan utama.

Sejauh ini, persaingan di Austria sudah memanas sejak sesi awal. Dari latihan pertama hingga practice sebelumnya, Marc Marquez menunjukkan performa impresif. Pembalap Ducati itu kembali menjadi yang tercepat dan memberi sinyal kuat bakal bersaing di barisan depan saat sprint nanti.

Balapan di Red Bull Ring selalu menyajikan duel menarik karena karakter sirkuit yang menuntut kecepatan tinggi di trek lurus sekaligus ketelitian di tikungan menanjak.

Sprint race kali ini diprediksi akan menghadirkan persaingan ketat, mengingat banyak pembalap sedang berusaha mengumpulkan poin tambahan di klasemen.

Dengan performa Marquez yang kembali tajam dan dominasi Ducati di musim ini, sprint race MotoGP Austria 2025 dipastikan akan menyajikan pertarungan seru.

Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Austria 2025: