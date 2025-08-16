Jadwal Siaran Langsung Sprint Race Moto GP Austria 2025

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Ajang Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini dengan seri ke-13 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Salah satu yang paling ditunggu ialah sprint race yang akan berlangsung Sabtu (16/8) malam WIB.
Sprint race MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring bakal digelar sebanyak 14 lap. Sebelum sesi balapan singkat tersebut, para pembalap lebih dulu menjalani babak kualifikasi yang digelar usai latihan bebas kedua (free practice 2) pada sore hari.
Hasil kualifikasi nantinya akan menentukan posisi start para rider di sprint race dan balapan utama.
Sejauh ini, persaingan di Austria sudah memanas sejak sesi awal. Dari latihan pertama hingga practice sebelumnya, Marc Marquez menunjukkan performa impresif. Pembalap Ducati itu kembali menjadi yang tercepat dan memberi sinyal kuat bakal bersaing di barisan depan saat sprint nanti.
Balapan di Red Bull Ring selalu menyajikan duel menarik karena karakter sirkuit yang menuntut kecepatan tinggi di trek lurus sekaligus ketelitian di tikungan menanjak.
Sprint race kali ini diprediksi akan menghadirkan persaingan ketat, mengingat banyak pembalap sedang berusaha mengumpulkan poin tambahan di klasemen.
Dengan performa Marquez yang kembali tajam dan dominasi Ducati di musim ini, sprint race MotoGP Austria 2025 dipastikan akan menyajikan pertarungan seru.
FRANCESCO Bagnaia (Ducati) menyambut positif lanjutan MotoGP Austria 2025 setelah menemukan rasa percaya diri baru pada motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya.
Gelaran MotoGP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.
Marc Marquez tidak pernah meraih kemenangan di GP Austria selama sembilan tahun sejak 2016.
Di tiga musim terakhir, pembalap Ducati Francesco Bagnaia menyapu bersih balapan di GP Austria ini, termasuk Sprint, dalam tiga edisi beruntun.
Musim ini, Jorge Martin melewatkan 10 seri karena menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera, setelah pindah dari Prima Pamac Ducati ke Aprilia.
Gelaran MotoGP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.
Francesco Bagnaia berhasil meraih pole position pertamanya di musim Moto GP 2025. Ia mencatatkan waktu tercepat pada Kualifikasi GP Ceko
Memulai balapan dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat dan menjaga jarak aman dari para rivalnya sepanjang lomba.
Di tengah cuaca hujan dan trek yang licin, Marc Márquez masih mampu menunjukkan dominasi di Moto GP Jerman, di Sirkuit Sachsenring.
Francesco Bagnaia mengakui performanya belum maksimal pada hari pertama Moto GP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (11/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved