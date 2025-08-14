Marc Marquez Penuh Motivasi Hadapi GP Austria

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez(AFP/MOHD RASFAN)

PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez dalam motivasi tinggi menjelang GP Austria di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, yang dimainkan pada akhir pekan ini.

Marquez tidak pernah meraih kemenangan di sirkuit ini selama sembilan tahun sejak 2016 dan oleh karena itu ia bertekad mengakhiri penantian panjangnya itu pada tahun ini bersama Ducati Lenovo.

"Saya tidak sabar untuk kembali ke trek setelah liburan: Saya sudah beristirahat sejenak. Trek Austria memang tidak pernah memberi saya kepuasan maksimal, tetapi trek ini menyediakan banyak duel hingga tikungan terakhir, meter terakhir sebelum bendera finis," kata Marquez, dikutip dari laman resmi Ducati Corse, Rabu (13/8).

Pada tahun lalu, di tahun pertamanya menggunakan motor satelit Ducati (Gresini), Marquez menyelesaikan balapan di Red Bull Ring di posisi keempat, setelah satu hari sebelumnya gagal finis di Sprint karena terjatuh.

Di musim-musim sebelumnya, pencapaian terbaik The Baby Alien adalah finis di tempat kedua, tepatnya pada 2017, 2018, dan 2019.

Ketika itu, Marquez yang masih berada di tim Honda dikalahkan Andrea Dovisiozo (2017 dan 2019) dan Jorge Lorenzo (2018), dua pembalap yang ketika itu mengendarai motor Ducati.

Kendati masih belum pernah menang di sirkuit ini, tren positif saat ini sedang menaungi Marquez setelah juara dunia MotoGP enam kali itu menyapu bersih kemenangan dalam lima balapan terakhir.

"Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini dengan cara terbaik," kata pembalap asal Spanyol itu.

Dari 12 balapan yang sudah digelar, Marquez telah menyelesaikan delapan di antaranya dengan kemenangan. Penampilan impresifnya ini membuatnya memimpin klasemen sementara MotoGP dengan 381 poin, unggul 120 poin dari Alex Marquez dari Gresini di posisi kedua.

Balapan di Red Bull Ring dimulai dengan Sprint 14 lap pada Sabtu (16/8) pukul 20.00 WIB, lalu dilanjutkan keesokan harinya pada Minggu (17/8) pukul 19.00 WIB dengan balapan utama 28 lap. (Ant/Z-1)