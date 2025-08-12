Ini Jadwal Balapan MotoGP GP Austria, Akhir Pekan Ini

Aksi para pembalap MotoGP di GP Austria(AFP/Joe Klamar)

MOTOGP 2025 kembali bergulir setelah jeda libur musim panas dengan putaran ke-13 yang akan berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, akhir pekan ini.

Balapan MotoGP GP Austria tersebut menjadi kelanjutan persaingan pembalap papan atas untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Red Bull Ring yang telah menjadi tuan rumah selama lebih dari satu dekade dikenal dengan pemandangan alam yang indah dan lintasan menantang bagi para pembalap kelas premier.

Berdasarkan laman resmi MotoGP, Senin (11/8), rangkaian kegiatan dimulai pada Kamis (14/8) dengan program GearUP pukul 20.30 WIB, disusul

konferensi pers pukul 21.00 WIB yang menghadirkan pemuncak klasemen Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Sesi tersebut dapat disaksikan secara gratis melalui laman resmi MotoGP.

Aksi di lintasan dimulai Jumat (15/8) dengan Free Practice (FP) MotoE pukul 13.30 WIB, FP1 Moto3 pukul 14.00 WIB, FP1 Moto2 pukul 14.50

WIB, dan FP1 MotoGP pukul 15.45 WIB.

Sore hingga malam hari dilanjutkan latihan dan kualifikasi MotoE, serta latihan Moto3, Moto2, dan MotoGP yang menjadi penentu peserta kualifikasi Q1 dan Q2.

Pada Sabtu (16/8), FP2 Moto3, Moto2, dan MotoGP berlangsung sejak pukul 13.40 WIB sebelum dilanjutkan kualifikasi kelas utama pukul 15.50 WIB.

Penentuan posisi start Moto3 dan Moto2 dijadwalkan pukul 17.50 WIB dan 18.45 WIB, diikuti Sprint MotoGP pukul 20.00 WIB. Dua balapan MotoE digelar pukul 17.15 WIB dan 21.10 WIB.

Hari balapan pada Minggu (17/8) diawali Warm Up MotoGP pukul 14.40 WIB, dilanjutkan Rider Parade. Balapan Moto3 dimulai pukul 16.00 WIB, Moto2 pukul 17.15 WIB, dan MotoGP pukul 19.00 WIB.

Berikut jadwal MotoGP Austria 2025:

Jumat (15/8)

Free Practice 1 - Pukul 14.00 - 14.35 WIB

Practice - Pukul 20.00 - 21.00 WIB

Sabtu (16/8)

Free Practice 2 - Pukul 15.10 - 15.40 WIB

Kualifikasi 1 - Pukul 15.40 - 16.05 WIB

Kualifikasi 2 - Pukul 16.15 - 16.30 WIB

Sprint Race - Pukul 20.00 WIB

Minggu (17/8)