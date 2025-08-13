Jorge Martin tidak Sabar Mengaspal di GP Austria

Pembalap Aprilia Jorge Martin(AFP/Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

JUARA dunia MotoGP 2024 Jorge Martin mengaku tidak sabar untuk segera membalap di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, akhir pekan nanti.

Di ajang MotoGP seri ke-13 itu, Martin mengatakan lebih siap jika dibandingkan saat kembali membalap di Sirkuit Brno, Rep Ceko, tiga pekan lalu, ketika ia finis di posisi ketujuh.

"Saya tidak sabar untuk tiba di Austria dan kembali mengendarai Aprilia," kata Martin seperti dikutip Crash, Selasa (12/8).

"Saya bekerja keras musim panas ini, dan itu sangat intens, jadi saya pikir saya lebih siap daripada di Brno," tambah dia.

Dari 12 seri yang sudah digelar, Brno adalah balapan kedua yang diikuti Martin musim ini setelah Lusail di Qatar.

Musim ini, dia melewatkan 10 seri karena menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera, setelah pindah dari Prima Pamac Ducati ke Aprilia.

Pembalap Spanyol memenangkan MotoGP pertamanya di GP Styria 2021 ini mengaku fokusnya saat ini beradaptasi dengan motornya agar secepat mungkin kembali ke penampilan terbaik.

"Sekarang tujuannya adalah untuk berkembang bersama tim dan terus mengenal satu sama lain, karena kami masih memiliki banyak musim di depan," kata pembalap berusia 27 tahun itu.

Torehan sembilan poinnya dari finis posisi tujuh di Brno membuatnya menduduki posisi 21 dalam klasemen, 375 poin di bawah pemuncak klasemen Marc Marquez.

Musim lalu, Martin dua kali finis pada tempat kedua di Red Bull Ring, setelah dikalahkan Bagnaia dengan selisih 4,673 detik di Sprint dan 3,232 detik dalam balapan utama. (Ant/Z-1)