Francesco Bagnaia Percaya Diri Jelang GP Austria

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMBALAP Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dalam kepercayaan diri tinggi menjelang GP Austria yang akan digelar pada akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg.
Hal itu dikatakan Bagnaia setelah ia menjadi pemegang rekor terbanyak sebagai pembalap yang meraih kemenangan di sirkuit ini, yaitu tiga kemenangan, bersama rekan senegaranya dari Italia Andrea Dovisiozo.
"Trek ini selalu sangat menguntungkan Ducati dan dalam tiga musim terakhir kami telah meraih hasil terbaik," kata juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu, dikutip dari laman resmi Ducati Corse, Rabu (13/8).
Tiga kemenangan itu diraih Bagnaia ketika dirinya menyapu bersih balapan di sirkuit ini, termasuk Sprint, dalam tiga edisi beruntun.
Pada 2022, ia mengalahkan Fabio Quartararo, kemudian pada 2023 dan 2024, pembalap asal Italia mengalahkan Brad Binder dan Jorge Martin pada balapan Sprint dan balapan utama.
Ia pun mengaku sangat senang memulai paruh kedua MotoGP musim ini di sirkuit yang selalu menguntungkannya.
"Saya senang bisa kembali ke trek di sini dan memulai kembali paruh kedua musim ini. Banyak trek favorit saya yang menanti: teknis, namun
spektakuler! Saya tak sabar untuk kembali ke trek," kata dia.
Dari 12 balapan yang sudah digelar, Bagnaia hanya berhasil meraih satu kemenangan. Kemenangan ini terjadi di Amerika Serikat (AS) ketika rekan setimnya yang kini memimpin klasemen, Marc Marquez, tidak menyelesaikan balapan karena terjatuh.
Dengan situasi ini, Bagnaia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 213 poin. Ia berjarak 48 poin dari pembalap Gresini Alex Marquez di posisi kedua dan 168 poin dari Marquez di posisi pertama.
Adapun, balapan di Red Bull Ring dimulai dengan Sprint 14 lap pada Sabtu (16/8) pukul 20.00 WIB, lalu dilanjutkan keesokan harinya pada Minggu (17/8) pukul 19.00 WIB dengan balapan utama 28 lap. (Ant/Z-1)
Marc Marquez tidak pernah meraih kemenangan di GP Austria selama sembilan tahun sejak 2016.
Musim ini, Jorge Martin melewatkan 10 seri karena menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera, setelah pindah dari Prima Pamac Ducati ke Aprilia.
MOTOGP 2025 kembali bergulir setelah jeda libur musim panas dengan putaran ke-13 yang akan berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, akhir pekan ini.
Lando Norris memulai musim ini sebagai salah satu unggulan juara.
Oscar Piastri saat ini memuncaki klasemen Formula 1 dengan keunggulan 15 poin dari rekan setimnya di tim McLaren, Lando Norris.
PEMBALAP Ducati, Marc Marquez, tampil luar biasa di sprint race MotoGP Belanda 2025.
Marquez unggul cukup meyakinkan atas Maverick Vinales.
Pencapaian ini menandai pole position ke-100 sepanjang karier Marquez di dunia MotoGP.
Alex Marquez merasa motornya belum mendapat pembaruan dari Ducati.
Sesuai regulasi, Ducati hanya diizinkan melakukan satu kali pembaruan aerodinamika untuk setiap musim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved