Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bagnaia Optimistis Hadapi Seri MotoGP Austria, Ini Alasannya

Dhika Kusuma Winata
16/8/2025 14:17
Bagnaia Optimistis Hadapi Seri MotoGP Austria, Ini Alasannya
Pembalap Ducati, FRANCESCO Bagnaia.(Dok. IG MotoGP)

FRANCESCO Bagnaia (Ducati) menyambut positif lanjutan MotoGP Austria 2025 setelah menemukan rasa percaya diri baru pada motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya. Pembalap asal Italia itu mengaku puas dengan performa pengereman usai sesi latihan di Sirkuit Red Bull Ring, Jumat (15/8).

Bagnaia tampil kompetitif sejak awal dan menutup hari pertama dengan catatan waktu tercepat ketiga. Dia hanya tertinggal 0,268 detik dari rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez.

Bagnaia menegaskan dirinya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibanding seri-seri sebelumnya. "Saya senang, sangat senang dengan hari ini,” ujar Bagnaia kepada MotoGP.com setelah sesi latihan di Spielberg.

Baca juga : Francesco Bagnaia Percaya Diri Jelang GP Austria

“Kami fokus menggunakan ban bekas untuk mencoba ban depan hard. Kami berhasil melakukan pekerjaan yang bagus, termasuk dalam hal setelan motor. Jadi saya cukup puas," imbuh pembalap yang disapa Pecco itu.

Dia mengaku sangat positif dengan pengereman dan merasa bisa sangat kompetitif. Menurutnya, ini untuk pertama kalinya dia merasakan terobosan pada motornya di sepanjang musim ini.

Bagnaia menggunakan cakram rem depan berukuran 355mm yang sempat memberinya hasil positif di Aragon.

Baca juga : Francesco Bagnaia Sebut Motornya masih tidak Cocok dengan Gaya Balapnya

“Mungkin itu berpengaruh. Dalam beberapa balapan terakhir kami tidak bisa menggunakan cakram 355mm, jadi mungkin inilah alasannya. Sqya bisa mengerem sangat keras, saya senang dengan itu, dan saya benar-benar menikmatinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Marc Marquez masih menjadi favorit utama setelah memenangkan lima balapan beruntun dan memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 381 poin.

Namun, peluangnya untuk kembali menguasai Sprint Race Austria tidak akan mudah. Adiknya, Alex Marquez, yang kini berada di posisi kedua klasemen, siap memberi tekanan.

Bagnaia juga diprediksi bisa menjadi ancaman nyata bagi dominasi duo Marquez pada akhir pekan ini. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved