Moto GP Austria 2025: Marquez Bersaudara Kuasai Klasemen Jelang Sprint Race

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Gelaran Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.
Sebelum sprint race, para rider lebih dulu menjalani sesi kualifikasi. Hasil kualifikasi ini akan menentukan posisi start untuk sprint maupun balapan utama pada Minggu.
Menjelang seri GP Austria, Marquez bersaudara mendominasi klasemen. Marc Marquez sejauh ini tampil gemilang sepanjang musim. Ia memimpin klasemen sementara dengan raihan 381 poin berkat delapan kemenangan dan total 10 podium.
Di belakangnya, Alex Marquez dari Gresini masih menjaga peluang dengan menempati posisi kedua klasemen lewat koleksi 261 poin hasil dari satu kemenangan dan tujuh kali naik podium.
Posisi ketiga dihuni Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di Ducati. Catatan kemenangan dan podium Bagnaia sejatinya setara dengan Alex namun inkonsistensi membuat perolehan poinnya tertahan di angka 213.
Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati di empat besar klasemen. Rider Aprilia tersebut mengemas 156 poin berkat satu kemenangan dan tiga podium sepanjang musim ini.
Peta persaingan diperkirakan semakin ketat khususnya duel antara Marquez bersaudara. Sprint race Austria 2025 diprediksi akan menjadi panggung adu strategi sekaligus momentum penting bagi para pembalap untuk memperkuat posisi di klasemen.
FRANCESCO Bagnaia (Ducati) menyambut positif lanjutan MotoGP Austria 2025 setelah menemukan rasa percaya diri baru pada motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya.
Marc Marquez tidak pernah meraih kemenangan di GP Austria selama sembilan tahun sejak 2016.
Di tiga musim terakhir, pembalap Ducati Francesco Bagnaia menyapu bersih balapan di GP Austria ini, termasuk Sprint, dalam tiga edisi beruntun.
Musim ini, Jorge Martin melewatkan 10 seri karena menghabiskan waktu untuk pemulihan cedera, setelah pindah dari Prima Pamac Ducati ke Aprilia.
Ajang Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini dengan seri ke-13 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Francesco Bagnaia berhasil meraih pole position pertamanya di musim Moto GP 2025. Ia mencatatkan waktu tercepat pada Kualifikasi GP Ceko
Memulai balapan dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat dan menjaga jarak aman dari para rivalnya sepanjang lomba.
Di tengah cuaca hujan dan trek yang licin, Marc Márquez masih mampu menunjukkan dominasi di Moto GP Jerman, di Sirkuit Sachsenring.
Francesco Bagnaia mengakui performanya belum maksimal pada hari pertama Moto GP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (11/7).
