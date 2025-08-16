Moto GP Austria 2025: Marquez Bersaudara Kuasai Klasemen Jelang Sprint Race

Marc Marquez(Instagram/MarcMarquez)

Gelaran Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.

Sebelum sprint race, para rider lebih dulu menjalani sesi kualifikasi. Hasil kualifikasi ini akan menentukan posisi start untuk sprint maupun balapan utama pada Minggu.

Menjelang seri GP Austria, Marquez bersaudara mendominasi klasemen. Marc Marquez sejauh ini tampil gemilang sepanjang musim. Ia memimpin klasemen sementara dengan raihan 381 poin berkat delapan kemenangan dan total 10 podium.

Baca juga : Jadwal Siaran Langsung Sprint Race Moto GP Austria 2025

Di belakangnya, Alex Marquez dari Gresini masih menjaga peluang dengan menempati posisi kedua klasemen lewat koleksi 261 poin hasil dari satu kemenangan dan tujuh kali naik podium.

Posisi ketiga dihuni Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di Ducati. Catatan kemenangan dan podium Bagnaia sejatinya setara dengan Alex namun inkonsistensi membuat perolehan poinnya tertahan di angka 213.

Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati di empat besar klasemen. Rider Aprilia tersebut mengemas 156 poin berkat satu kemenangan dan tiga podium sepanjang musim ini.

Baca juga : Hasil Sprint Race Moto GP Jerman: Marc Marquez Rajai Trek Basah Sachsenring

Peta persaingan diperkirakan semakin ketat khususnya duel antara Marquez bersaudara. Sprint race Austria 2025 diprediksi akan menjadi panggung adu strategi sekaligus momentum penting bagi para pembalap untuk memperkuat posisi di klasemen.

Klasemen Sementara MotoGP 2025

Marc Marquez (Ducati) 381 poin Alex Marquez (Gresini) 261 poin Francesco Bagnaia (Ducati) 213 poin Marco Bezzecchi (Aprilia) 156 poin Fabio di Giannantonio (VR46) 142 poin Franco Morbidelli (VR46) 139 poin Pedro Acosta (KTM) 124 poin Johann Zarco (LCR Honda) 109 poin Fabio Quartararo (Yamaha) 102 poin Fermin Aldeguer (Gresini) 97 poin

(Ant/E-3)