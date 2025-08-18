Ini Klasemen MotoGP Selepas GP Austria

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez melakukan selebrasi usai menjadi juara di GP Austria.(AFP/JURE MAKOVEC)

PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez akhirnya mematahkan kutukan di Red Bull Ring setelah memenangi balapan utama GP Austria 2025, Minggu (17/8), sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen MotoGP musim ini.

Balapan di Spielberg sempat dikuasai Marco Bezzecchi yang start dari posisi pole. Bezzecchi memimpin sejak lap pertama, diikuti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Namun, Marquez mulai menekan sejak awal dengan menyalip Bagnaia di tikungan ketiga lap kedua.

Meski sempat tertinggal 0,8 detik di pertengahan balapan, Marquez terus memberikan tekanan.

Duel sengit tersaji pada 10 lap terakhir, terutama di lap ke-19 ketika Marquez sempat menyalip Bezzecchi di tikungan ketiga, sebelum

kembali disalip di tikungan keenam.

Momentum akhirnya datang di lap ke-21, ketika Marquez berhasil melewati Bezzecchi di tikungan pertama dan menjaga jarak. Saat Bezzecchi sibuk berduel dengan Fermin Aldeguer, Marquez melesat sendirian hingga finis terdepan.

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Marquez di Red Bull Ring setelah tujuh kali gagal.

Tambahan poin penuh membuat Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen.

Francesco Bagnaia menempati posisi ketiga dengan 221 poin setelah finis kedelapan di Austria.

Sementara itu, Bezzecchi yang harus puas finis keempat, tertahan di posisi empat klasemen dengan 178 poin. (Ant/Z-1)