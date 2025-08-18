Ini Klasemen MotoGP Selepas GP Austria

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez akhirnya mematahkan kutukan di Red Bull Ring setelah memenangi balapan utama GP Austria 2025, Minggu (17/8), sekaligus memperkokoh posisinya di puncak klasemen MotoGP musim ini.
Balapan di Spielberg sempat dikuasai Marco Bezzecchi yang start dari posisi pole. Bezzecchi memimpin sejak lap pertama, diikuti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Namun, Marquez mulai menekan sejak awal dengan menyalip Bagnaia di tikungan ketiga lap kedua.
Meski sempat tertinggal 0,8 detik di pertengahan balapan, Marquez terus memberikan tekanan.
Duel sengit tersaji pada 10 lap terakhir, terutama di lap ke-19 ketika Marquez sempat menyalip Bezzecchi di tikungan ketiga, sebelum
kembali disalip di tikungan keenam.
Momentum akhirnya datang di lap ke-21, ketika Marquez berhasil melewati Bezzecchi di tikungan pertama dan menjaga jarak. Saat Bezzecchi sibuk berduel dengan Fermin Aldeguer, Marquez melesat sendirian hingga finis terdepan.
Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Marquez di Red Bull Ring setelah tujuh kali gagal.
Tambahan poin penuh membuat Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen.
Francesco Bagnaia menempati posisi ketiga dengan 221 poin setelah finis kedelapan di Austria.
Sementara itu, Bezzecchi yang harus puas finis keempat, tertahan di posisi empat klasemen dengan 178 poin. (Ant/Z-1)
Pada tujuh kali balapan GP Austria sebelumnya, Marc Marquez selalu gagal finis terdepan pada balapan utama di Spielberg.
Enea Bastianini memulai balapan dari posisi start kelima musim ini, sebelum akhirnya mampu mengamankan finis lima besar di balapan kandang tim KTM.
Bezzecchi mengakui masukan Rossi berperan penting dalam kebangkitannya setelah penampilan buruk sehari sebelumnya.
Gelaran MotoGP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.
Ajang Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini dengan seri ke-13 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Pada tujuh kali balapan GP Austria sebelumnya, Marc Marquez selalu gagal finis terdepan pada balapan utama di Spielberg.
Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP 2025 dengan meraih podium tertinggi pada seri Austria yang berlangsung di Red Bull Ring, Minggu (17/8)
Gelaran MotoGP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sesi kualifikasi dan sprint race bakal digelar pada Sabtu (16/8) sore hingga malam WIB.
Ajang Moto GP 2025 kembali bergulir akhir pekan ini dengan seri ke-13 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Marc Marquez tidak pernah meraih kemenangan di GP Austria selama sembilan tahun sejak 2016.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved