Marquez Kukuh di Puncak Klasemen, Raih Kemenangan Kesembilan di MotoGP Austria 2025

Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP 2025 dengan meraih podium tertinggi pada seri Austria yang berlangsung di Red Bull Ring, Minggu (17/8). Kemenangan ini bukan hanya memperlebar jarak poinnya di klasemen, tetapi juga menjadi catatan kemenangan kesembilan bagi pembalap Ducati tersebut sepanjang musim.

Start dari Posisi Keempat, Marquez Bangkit

Mengawali balapan dari grid keempat, Marquez tampil penuh ketenangan dan strategi. Sejak awal ia menjaga ritme, tidak terburu-buru mengejar, namun perlahan menekan rival-rivalnya. Puncak performa sang juara dunia delapan kali itu terjadi di lap ke-20 ketika ia berhasil menyalip Marco Bezzecchi, yang start dari pole position, dengan manuver bersih di tikungan menantang.

Setelah memimpin, Marquez langsung tancap gas meninggalkan lawan-lawannya tanpa memberi celah untuk dibalas.

Tekanan Aldeguer yang Menggigit

Balapan tidak berjalan mulus begitu saja bagi Marquez. Pendatang baru Fermin Aldeguer tampil mengejutkan dengan kecepatan konsisten yang membuatnya mampu bertahan di posisi depan.

Di sepuluh lap terakhir, Aldeguer bahkan sempat memperpendek jarak dan memberi tekanan nyata.

Meski begitu, pengalaman dan mental juara membuat Marquez mampu menjaga keunggulan hingga garis finis. Aldeguer akhirnya harus puas menutup balapan di urutan kedua, hasil yang tetap gemilang untuk musim debutnya.

Bezzecchi Kehilangan Momentum

Sementara itu, Marco Bezzecchi yang sempat digadang-gadang sebagai favorit setelah merebut pole position, justru kehilangan konsistensi di paruh kedua lomba.

Beberapa kesalahan kecil dalam menjaga racing line membuatnya tak mampu mempertahankan posisi terdepan. Alhasil, ia harus rela turun ke posisi ketiga, namun tetap melengkapi podium dengan performa yang solid.

Klasemen Semakin Melebar

Dengan tambahan 25 poin, Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Konsistensi dan agresivitasnya membuat jarak dengan para pesaing kian sulit terkejar. Jika tren ini berlanjut, peluang Marquez untuk mengamankan gelar kesembilan sepanjang kariernya semakin terbuka lebar.