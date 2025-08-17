Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Marquez Kukuh di Puncak Klasemen, Raih Kemenangan Kesembilan di MotoGP Austria 2025

Khoerun Nadif Rahmat
17/8/2025 22:18
Marquez Kukuh di Puncak Klasemen, Raih Kemenangan Kesembilan di MotoGP Austria 2025
Marc Marquez juara MotoGP Austria 2025.(Dok. AFP)

Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP 2025 dengan meraih podium tertinggi pada seri Austria yang berlangsung di Red Bull Ring, Minggu (17/8). Kemenangan ini bukan hanya memperlebar jarak poinnya di klasemen, tetapi juga menjadi catatan kemenangan kesembilan bagi pembalap Ducati tersebut sepanjang musim.

Start dari Posisi Keempat, Marquez Bangkit

Mengawali balapan dari grid keempat, Marquez tampil penuh ketenangan dan strategi. Sejak awal ia menjaga ritme, tidak terburu-buru mengejar, namun perlahan menekan rival-rivalnya. Puncak performa sang juara dunia delapan kali itu terjadi di lap ke-20 ketika ia berhasil menyalip Marco Bezzecchi, yang start dari pole position, dengan manuver bersih di tikungan menantang.

Setelah memimpin, Marquez langsung tancap gas meninggalkan lawan-lawannya tanpa memberi celah untuk dibalas.

Baca juga : Quartararo Tuding Ban Biang Jatuh di Sprint MotoGP Belanda

Tekanan Aldeguer yang Menggigit

Balapan tidak berjalan mulus begitu saja bagi Marquez. Pendatang baru Fermin Aldeguer tampil mengejutkan dengan kecepatan konsisten yang membuatnya mampu bertahan di posisi depan.

Di sepuluh lap terakhir, Aldeguer bahkan sempat memperpendek jarak dan memberi tekanan nyata.

Meski begitu, pengalaman dan mental juara membuat Marquez mampu menjaga keunggulan hingga garis finis. Aldeguer akhirnya harus puas menutup balapan di urutan kedua, hasil yang tetap gemilang untuk musim debutnya.

Baca juga : Quartararo Gagal Raih Podium di Sprint MotoGP Belanda, Alasannya?

Bezzecchi Kehilangan Momentum

Sementara itu, Marco Bezzecchi yang sempat digadang-gadang sebagai favorit setelah merebut pole position, justru kehilangan konsistensi di paruh kedua lomba.

Beberapa kesalahan kecil dalam menjaga racing line membuatnya tak mampu mempertahankan posisi terdepan. Alhasil, ia harus rela turun ke posisi ketiga, namun tetap melengkapi podium dengan performa yang solid.

Klasemen Semakin Melebar

Dengan tambahan 25 poin, Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Konsistensi dan agresivitasnya membuat jarak dengan para pesaing kian sulit terkejar. Jika tren ini berlanjut, peluang Marquez untuk mengamankan gelar kesembilan sepanjang kariernya semakin terbuka lebar.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved