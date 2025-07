Merawat Wajah Diganjar Nonton MotoGP ke Italia

MS Glow For Men, unit bisnis unggulan dari J99 Corp., kembali menghadirkan pengalaman seru bagi para pengguna setianya melalui kampanye terbaru bertajuk Gaspolmen Goes to Italy.(Dok. MS Glow)

MS Glow For Men, unit bisnis unggulan dari J99 Corp., kembali menghadirkan pengalaman seru bagi para pengguna setianya melalui kampanye terbaru bertajuk Gaspolmen Goes to Italy. Kali ini, MS Glow For Men bekerja sama dengan Alfamart untuk memberikan kesempatan langka bagi MSBro (sebutan untuk pengguna setia MS Glow For Men) untuk memenangkan hadiah utama berupa perjalanan ke Italia dan menonton langsung ajang MotoGP di Misano World Circuit Marco Simoncelli pada 12–14 September 2025.

Kemitraan MS Glow For Men dengan dunia balap motor sudah terjalin sejak tahun 2022, ketika brand ini menjadi sponsor resmi Gresini Racing Team dalam ajang MotoGP.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, logo MS Glow For Men terpampang jelas pada livery motor dan racing suit para pebalap Gresini, termasuk Marc Marquez dan Alex Marquez, sepanjang musim 2024.

Kemitraan ini semakin menegaskan komitmen MS Glow For Men dalam mendukung dunia balap internasional serta menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar MotoGP di Indonesia.

"MS Glow For Men memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dunia olahraga balap, terutama MotoGP," ungkap Founder MS Glow For Men Gilang W Pramana dalam keterangannya, Rabu (25/6).

"Melalui kemitraan kami dengan Gresini Racing, kami tidak hanya ingin memperkenalkan produk kami kepada penggemar balap, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk merasakan langsung atmosfer ajang balap internasional yang penuh energi dan semangat," sambungnya.

Sebagai bagian dari kampanye Gaspolmen Goes to Italy, MS Glow For Men memperkenalkan produk unggulannya yakni facial wash dan dual cream yang bisa didapatkan di Alfamart.

Facial Wash MS Glow For Men hadir dalam tiga varian yang dirancang khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan kulit pria. Ultra Bright Facial Wash yang membantu mencerahkan kulit, Hydra Boost Facial Wash yang memberikan hidrasi maksimal, dan Acnotion Facial Wash yang membersihkan kulit sekaligus mengatasi masalah jerawat.

Setiap varian mengandung 11x Hyper Boost Technology yang memastikan produk bekerja optimal dan memberikan hasil terbaik bagi kulit pria.

Sementara itu, Dual Cream MS Glow For Men adalah produk 2-in-1 yang berfungsi sebagai sunscreen dan brightening moisturizer. Dual cream ini cocok untuk semua jenis kulit pria, memberikan perlindungan dari sinar UV sambil mencerahkan kulit, menjadikannya pilihan ideal untuk rutinitas perawatan kulit pria sehari-hari.

Untuk mengikuti kampanye ini, MSBro hanya perlu membeli produk MS Glow For Men di Alfamart, scan QR Code pada kemasan produk, isi data diri, dan cantumkan bukti pembelian. Setiap pembelian memberikan kesempatan untuk memenangkan hadiah utama dan berbagai hadiah menarik lainnya.

"Kami ingin terus terkoneksi dengan MSBro dan memberikan pengalaman yang bukan hanya keren, tetapi juga berkesan," ujar Gilang.

"Melalui Gaspolmen Goes To Italy, kami berharap dapat mendekatkan MSBro dengan dunia balap internasional dan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan langsung keseruan MotoGP di Italia,” imbuhnya.

Bergabung dalam undian Gaspolmen Goes To Italy sangat mudah! Untuk mengikuti kampanye ini, MSBro hanya perlu membeli produk MS Glow For Men di Alfamart. Setelah itu, scan QR Code yang tertera pada kemasan produk, isi data diri dengan lengkap, dan jangan lupa untuk mencantumkan bukti pembelian.

Setiap pembelian produk MS Glow For Men di Alfamart, memberi MSBro kesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa perjalanan ke Italia untuk menonton langsung MotoGP, serta berbagai hadiah menarik lainnya.